Villarreal: "Cerrar con victoria ante el líder coronaría un gran semestre"

Luego de la gran victoria conseguida el fin de semana ante Colegiales, que dejó al Deportivo Maipú en el cuarto puesto, el equipo se prepara para afrontar el último desafío de esta primera mitad del campeonato, ni más ni menos que frente a Atlanta, uno de los líderes de la zona en conjunto a San Martín de Tucumán. En la previa a este compromiso, Matías Villareal, referente y capitán del Cruzado. habló sobre este choque y expresó su objetivo antes del receso.

En principio, el mediocampista comentó sobre la actualidad del plantel: "Estamos creciendo como equipo. Nos hemos vuelto muy sólidos defensivamente gracias a un trabajo colectivo. Pudimos dejar el arco en cero, lo cual es importante".

Villareal palpitó la previa con Atlanta. (Prensa CDM)

Posteriormente, Villareal palpitó el juego con el Bohemio y manifestó su intención antes del parate: "Trataremos de hacer un gran partido contra Atlanta, uno de los punteros. Queremos coronar ante nuestra gente un gran semestre, algo que sería muy importante". Finalmente, el experimentado futbolista sostuvo: "Estamos muy bien peor no podemos bajar el pie del acelerador porque pasamos a ser un equipo normal y no es la idea. Encontramos solidez y tenemos que seguir porque no hay techo todavía".

El Deportivo Maipú recibirá a Atlanta el domingo a partir de las 15:30 en el Omar Higinio Sperdutti en un choque clave de cara al futuro. El elenco dirigido por Juan Manuel Sara marcha en el cuarta escalón con 24 unidades, a seis de su rival de turno y el Santo tucumano, a quienes les puede descontar tres puntos para cerrar la ronda inicial de la mejor manera.