Huracán Las Heras venció a Ciudad Bolívar y se trepó a la punta

Huracán Las Heras volvió a dar el golpe en el Federal A y se ilusiona. El Globo le dio vuelta el marcador a un rival directo en la zona de vanguardia como Ciudad Bolívar, se impuso 2-1 en condición de local y ahora es puntero junto a su adversario con 17 puntos.

La historia no comenzó bien para el conjunto dirigido por Gabriel Vallés, que en la primera mitad no pudo imponer sus condiciones y recibió el mazazo inicial gracias al penal que Khalil Caraballo cambió por gol a los 32 minutos. Pese a estar en desventaja, los mendocinos no bajaron los brazos y revirtieron el juego en el complemento.

Huracán Las Heras ganó un partido clave. (Prensa HLH)

Sobre los 20' llegó el tanto del empate de Huracán gracias al aporte de Juan Aguilar, el cual le dio un envió anímico al equipo de cara al cierre del encuentro. Ocho minutos más tarde, Ezequiel Cerica fue el encargado de decretar el 2-1 para el Globito, que pasó adelante en el resultado y tuvo que resistir el último trayecto para quedarse con los tres puntos.

Con esta victoria, los lasherinos sumaron su segundo triunfo consecutivo y alcanzaron a su rival de turno en lo más alto de la tabla de posiciones con 17 puntos, manteniendo la ilusión a flor de piel. El rival de la próxima fecha será Estudiantes de San Luis en la vecina provincia.