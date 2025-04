El sincericidio del jugador de Barracas que asustó a todos al desplomarse ante Boca: “Fue una chicanita”

Luego del duro traspié que sufrió en Rosario, Boca volvió a la senda de la victoria al vencer por la mínima a Barracas Central en La Bombonera con un tanto de Rodrigo Battaglia a los 42’ del PT. En un partido más que cerrado y con pocas ocasiones de gol, el Xeneize fue efectivo y gracias al tanto de uno de los refuerzos del mercado de pases retomó el liderato de la zona A con 25 unidades y a la espera de lo que haga Tigre, puede quedar como único líder de su grupo.

Durante el encuentro, los dirigidos por Fernando Gago manejaron la pelota y tuvieron el dominio de principio a fin, pero cerca del final de los primeros 45 minutos y en pleno ataque del Xeneize, todos se preocuparon, ya que Javier Ruíz, delantero del Guapo, cayó desplomado al lado árbitro Fernando Echenique, que hizo señas preocupado para que entraran rápido los médicos y detuvo la jugada inmediatamente. Finalmente todo fue un susto y nada llegó a mayores.

El sincericido de Javier Ruíz al desplomarse al piso

Tras el final del partido, el futbolista habló con los medios presentes en la zona mixta y explicó el motivo por el cual cayó al campo de juego en ese momento: "Ellos al tener tenencia y hacernos correr provocó que me terminara ahogando. En ese momento aproveché que estaba el árbitro y, para no quedar con uno menos, le dije que me dolía el pecho y me tiré un poquito", sentenció en diálogo con Paso a Paso.

"Ahí es cuando viene Marcos Rojo y me pregunta: '¿Qué te pasa hermano?' Y yo le digo me ahogué. Y ahí en ese momento se enoja y le dice al árbitro de porque para el partido si solo me había ahogado. Estoy bien yo, fue una chicanita", completó Ruíz.

Boca venció a Barracas por la mínima y es líder de la Zona A. (Fotobaires)

El próximo compromiso de Boca será el sábado a las 20:30 cuando visite el Gigante de Alberdi para medirse ante el Belgrano de Ricardo Zielinski. En caso de sumar de a tres, al Xeneize solo le bastará conseguir un punto en las próximas tres jornadas (Estudiantes, River y Tigre) para asegurarse su lugar en los octavos de final del torneo Apertura.