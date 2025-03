Se supo qué le gritó Enzo Pérez al Pity Martínez cuando lo echaron y es fuerte: “¡Decile que…!”

River sufrió un duro golpe el pasado sábado ante su gente. El equipo de Marcelo Gallardo, que mereció mucho más, perdió 2-0 ante Estudiantes de La Plata con goles de Alexis Castro a los 9’ y Santiago Ascacibar a los 94’. De esta forma, el Millonario no pudo alcanzar la cima de la Zona B y se quedó con 15 unidades mientras que el Pincha se subió a lo más alto del Grupo A.

El transcurso del partido tuvo de todo: un fallo insólito del Millonario en defensa que hizo que la visita se ponga en ventaja de manera temprana, los del Muñeco yendo a buscar el empate sobre el final, un gol anulado a Paulo Díaz por un offside sumamente fino y la expulsión de Enzo Pérez por una terrible patada a Cristian Medina, el ex Boca que fue silbado por todo el estadio.

Está ultima jugada se generó a partir de un contraataque tras un córner del equipo de Gallardo. Antes de que la recuperara Eric Meza, Pity Martínez se tiró en el área y buscó comprar el penal, algo que Falcón Pérez no vio. Allí, el lateral se la mandó a Guido Carrillo que la aguantó y se la dejó al ex Boca y ahí es cuando el mediocampista de 38 años lo bajo bruscamente y se ganó la roja.

Enzo Pérez se fue expulsado ante Estudiantes. (Foto: archivo)

Luego de reclamarle la decisión al árbitro, el exfutbolista de Estudiantes le recriminó al Pity por haberse zambullido: “¡Decile que no se tire más!”, le gritó el experimentado jugador de 39 años al autor del gol del 3-1 en la final de Madrid.

El palito de Gallardo a Enzo Pérez por su expulsión

Por su parte, Gallardo habló en conferencia y se refirió a la expulsión de Enzo: “No sentí que lo hayan expuesto. En cuanto a la expulsión, toma una decisión adentro del campo. Las emociones muchas veces juegan, a favor o en contra. Cuando ves la jugada él termina tomando una decisión que él cuando la ve asimila que tal vez no era necesario“, sentenció.

“Es una jugada aislada, perdemos una pelota adelante y estábamos en un ataque ofensivo. Cuando estás buscando el resultado, tenés la posibilidad de quedar como quedamos. Sin embargo, el retroceso no fue malo porque cuando comete la falta estábamos casi mano a mano, no había superioridad numérica. No hay que buscar o justificar cosas que se ven en el campo, porque puede expresarse de una manera no favorable. Acá jugamos en equipo, acertamos y nos equivocamos en equipo. Así va a ser siempre”, concluyó.