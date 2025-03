Sufre Scaloni: tras las bajas de Messi, Dybala y Lo Celso, otro titular clave quedó desafectado por lesión

La Selección argentina está diezmada y Lionel Scaloni suma frustraciones antes de una durísima doble fecha de Eliminatorias sudamericanas ante Uruguay y Brasil. A las ausencias por cuestiones físicas de Giovani Lo Celso, Paulo Dybala, Gonzalo Montiel y, sobre todo, Lionel Messi ahora se sumó otra importante, que obligará al DT a replantear el ataque.

Se especulaba con que, ante la ausencia de Messi, Scaloni pudiera utilizar en el Centenario y ante la Celeste el “doble 9”: Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Pero en la tarde del miércoles el Toro quedó desafectado para la doble fecha ante Uruguay y Brasil tras presentar una lesión muscular.

Lautaro asoma como baja y la selección podría presentar una delantera inédita. (Foto: archivo)

Lautaro arrastraba una molestia en el gemelo desde la victoria del Inter ante el Monza por la Serie A, el último 8 de marzo. Luego de ello, el surgido en Racing incluso no entró ni un minuto en el partido de vuelta por los octavos de final de la UEFA Champions League ante el Feyenoord; la serie no corrió peligro y por eso el DT Simone Inzaghi no lo arriesgó.

“El examen mostró una distracción del gemelo medial de la pierna derecha. Será reevaluado en las próximas semanas”, dijo luego su parte médico, que descartaba un desgarro. Martínez, sin embargo, jugó el domingo pasado, y de hecho anotó un gol, en la victoria 2-0 ante Atalanta, pero lo hizo por la trascendencia de un duelo que mantuvo al Inter como líder de la Serie A.

Sin embargo, luego del entrenamiento del martes reapareció la molestia, por lo que decidió hacerse estudios, que en las últimas horas confirmaron un desgarro. ¿Se abre la chance para el joven Santiago Castro o habrá cambio de esquema, con Giuliano Simeone por la banda derecha?