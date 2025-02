Palmeiras va por un jugador clave de Boca: su cláusula sería de US$ 18.000.000

El mercado de pases de Boca ha sido uno de los más destacados en las últimas temporadas. El equipo de Fernando Gago incorporó a siete futbolistas de gran calidad y jerarquía, entre los que se destacan Ander Herrera, el histórico mediocampista español con pasado en el Manchester United y PSG; Alan Velasco, la joya surgida de Independiente por la que pagaron 10 millones de dólares; y Carlos Palacios, la figura que deslumbró en Colo Colo. Además de ellos, llegaron Agustín Marchesín, Ayrton Costa, Rodrigo Battaglia y Williams Alarcón.

Sin embargo, la llegada de estos jugadores provocó que algunos futbolistas, que hasta entonces eran piezas clave en el esquema de Gago, perdieran protagonismo y sumaran menos minutos en cancha. En este contexto, el Palmeiras de Brasil, bicampeón de la Copa Libertadores en 2020 y 2021, ha puesto los ojos en Miguel Merentiel. El delantero, que tuvo un paso previo por el club, donde conquistó tres títulos antes de llegar al Xeneize, ya ha sido contactado por los brasileños para explorar la posibilidad de su incorporación, según informó el periodista Germán García Grova, especialista en el mercado de pases.

Merentiel está en la órbita del Palmeiras de Brasil. (Foto: Archivo)

No obstante, el Verdao sabe que no será sencillo fichar a La Bestia, ya que tiene una cláusula de salida de 18 millones de dólares y contrato con el Xeneize hasta diciembre de 2027. Hasta el momento, el club paulista no ha presentado una oferta formal ni consultado con el Xeneize sobre las condiciones para su traspaso. Lo que está claro es que Boca no permitirá su salida por una cifra que esté lejos de su cláusula de rescisión, postura que ha mantenido la institución a lo largo de la gestión de Juan Román Riquelme con la mayoría de sus jugadores.

Además, el cuadro azul y oro no tiene intención de vender al futbolista de 28 años, ya que es una pieza clave en el esquema de Gago. A pesar de que el técnico suele utilizar un solo delantero y el puesto de titular lo ocupa Edinson Cavani, Merentiel ha sido un recambio valioso para el entrenador. Desde su llegada al club de la Ribera, el exjugador de Defensa y Justicia ha convertido 30 goles en 100 partidos disputados con la camiseta del equipo que ha ganado seis Copas Libertadores.

Merentiel, un recambio valioso para Fernando Gago.

"Lo que me trajo hasta acá fue el trabajo. Seguiré luchando por ganarme un lugar en el equipo. Si el entrenador me considera para ser titular, estaré listo; y si debo esperar, esperaré. Seguiré trabajando como lo hice desde el primer día. Voy a seguir luchando por este sueño", había declarado Merentiel durante la pretemporada del elenco boquense.