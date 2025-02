La respuesta de Mascherano a Cristiano, tras autoproclamarse "el mejor de la historia": "Yo tengo mi propio pensamiento y..."

Cristiano Ronaldo es sin duda uno de los mejores jugadores del último siglo y de todos los tiempos. A base de esfuerzo, constancia, goles (nadie ha marcado más que él), títulos y logros individuales, se ganó un lugar de privilegio en los libros de la historia del fútbol. Sin embargo, no parece alcanzarle el reconocimiento que ya tiene y constantemente vive colocándose a si mismo en el lugar más alto de todos cada vez que habla ante un micrófono.

Eso hizo precisamente este lunes en una entrevista con con el periodista Edu Aguirre para La Sexta de España: "Yo creo que soy el jugador más completo que ha existido. Es mi opinión. Hago todo en el fútbol: juego bien de cabeza, tiro bien faltas, con el pie izquierdo, soy rápido, fuerte, salto. Una cosa son los gustos, que te guste más Messi, Pelé o Maradona. Lo entiendo y lo respeto, pero decir que Cristiano no es completo es mentira. Soy el más completo. No vi nadie mejor que yo", apuntó el Bicho sin tapujos.

Cristiano Ronaldo se autoproclamó el "mejor de la historia"

Estas nuevas declaraciones generaron una gran polémica en los medios de comunicación y redes sociales de todo el mundo y un intenso debate entre periodistas y fanáticos de CR7, de la Pulga y otros jugadores. En ese sentido, quien fue consultado este martes por este tema fue Javier Mascherano durante una conferencia de prensa tras un entrenamiento con el Inter Miami.

La opinión de Mascherano sobre los dichos de Cristiano Ronaldo

El Jefecito, sin embargo, no se la jugó demasiado y fue bastante cauto al dar su punto de vista: "Son opiniones, obviamente tengo mucho respeto por Cristiano y no tengo por qué estar analizando su opinión. Es lo que él cree y está bien. Yo tengo mi propio pensamiento, que no es ese, nada más", se expidió el DT de las Garzas.

Casualmente, no le hicieron la repregunta acerca de quién era entonces para él el mejor futbolista de la historia. Igualmente, la respuesta era evidente y ya la había manifestado en 2023: "¿El mejor jugador de la historia? Obviamente Messi", había señalado Mascherano por aquel entonces en diálogo con Bolavip.