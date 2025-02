“Si Gago me decía lo que le dijo a Zeballos, yo lo cagaba a trompadas”

Un exfutbolista e ídolo de Boca no tuvo piedad con Fernando Gago, criticó con dureza al entrenador tras la frase que le dedicó a Exequiel Zeballos durante la derrota con Alianza Lima y lanzó una advertencia que sorprendió a todos. Además, apuntó contra su manejo del equipo, la cantidad de lesionados y su lectura de los partidos.

"No creo que el reto tome demasiada repercusión, pero si se lo decía a alguien con más experiencia, quizá se le plantaba", disparó Alberto Márcico en diálogo con TNT Sports. Y fue más allá: "Si me lo decía a mí, lo cagaba a trompadas", aseguró el Beto, dejando en claro su postura sobre el episodio con el Changuito.

El fuerte reproche de Gago a Zeballos en Perú

Pero sus críticas no quedaron ahí. También puso la lupa sobre las declaraciones de Gago tras la derrota en Perú, cuando el DT afirmó que Boca había tenido el control del partido. "No estoy de acuerdo. El desempeño estuvo lejos de lo esperado. Boca nunca manejó el partido, no generó situaciones de gol ni encontró alguien que se haga cargo", sostuvo el Beto.

Además, Márcico cuestionó la gestión del cuerpo técnico y la cantidad de lesionados en el plantel. "No se puede estar cambiando a cada rato. Si hay 11 lesionados, es pura y exclusivamente responsabilidad de Gago y del preparador físico. ¿A quién van a culpar? ¿A la gente? ¿Al Consejo? ¿Al presidente? No se puede culpar a nadie más que a ellos", sentenció.

Márcico reponsabilizó al DT por las bajas

A pesar de sus críticas, el Beto dejó en claro que sigue apoyando al entrenador, aunque con una advertencia. "Lo banco a morir, pero el escudo está delante de todo. Si gana el sábado y pasa el martes, igual va a tener que replantearse todo. No podés seguir igual que hoy, porque vas a caer en la misma de antes", concluyó el ex 10 del Xeneize.