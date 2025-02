No se vio en TV: el exabrupto de Gago con el árbitro tras el polémico gol de Racing

El clásico del sábado pasado que tuvo como victorioso a Racing por 2-0 ante Boca, por la 4º fecha del Apertura, terminó con grandes enojos en el lado xeneize, que consideraron que fueron equivocados varios fallos del árbitro Yael Falcón Pérez. El director técnico Fernando Gago se quejó en especial por la jugada que derivó en el primer gol y se conocieron nuevos reproches que no habían sido captados por la transmisión oficial.

La jugada en cuestión es la del lateral que Gastón Martirena realiza, según Gago, “quince metros más adelante” de donde había salido la pelota y que termina en gol de Luciano Vietto, el primero de la Academia. Gago se quejó vehementemente con Falcón Pérez luego del tanto y le reclamó el lugar dónde se había hecho el saque de banda.

Mirá el video

Sin embargo, lo que no se había visto en la transmisión de TNT Sports fue el exabrupto posterior que protagonizó Gago. Poco después del gol de Vietto, Racing despejó una pelota al lateral, cerca del territorio xeneize, y Gago utilizó la ironía para quejarse con Falcón Pérez y recordarle su fallo anterior.

Según las imágenes que mostró Futbol 1, programa de ESPN, la pelota salió y, antes de que Boca ejecutara el lateral por medio de Marcelo Saracchi, Gago le gritó con ironía a Falcón Pérez. “¿Es acá o allá? ¿Allá o Acá?”, cuestionaba, mientras señalaba con los dedos una zona del campo de juego más adelantada. “¡Allá se fue! ¡La c… de tu madre!”.

Mirá el gol de Racing

Los dichos de Gago

En la conferencia de prensa posterior, Pintita no ocultó su frustración. Evitó hablar de otras jugadas polémicas, pero sí le dedicó un párrafo al lateral de Martirena: “No me gusta hablar de los árbitros, sí de acciones en las que hay algo estipulado con un reglamento”, dijo. “De chiquito me enseñaron que, si hay un lateral, hay que sacarlo desde donde se va la pelota y no desde otra altura. Eso sí lo puedo hablar. Después, la interpretación sobre si es amarilla o penal... Te digo la verdad: no se puede decir nada”.