La UEFA le prohibió usar al Bayern Múnich su camiseta roja: el insólito motivo

El Bayern Múnich enfrentará este miércoles a las 17 al Celtic de Escocia como visitante, por los dieciseisavos de final de la UEFA Champions League. Lo hará con una camiseta que no es la preferida por los hinchas ni la más tradicional, como hizo a lo largo de toda la competencia. Pero recién ahora se conocieron los motivos.

El equipo que dirige Vincent Kompany utilizó en la Champions 2024-25 una camiseta color beige con detalles color rojo y bordó. No vistió nunca la roja que sí supo usar en la Bundesliga, en la que está puntero con 54 puntos, y que representa todo un ícono en la historia del fútbol internacional.

Thomas Müller y el diseño que la UEFA sí avala. (Foto: @FCBayern)

Si bien llamó la atención que el Bayern optara por diseños alternativos en esta Champions, no se conocieron hasta ahora las razones. Según hizo trascender BILD, la decisión se fundó en una prohibición de la UEFA, que consideró que los nombres y dorsales de dicha camiseta no eran lo suficientemente legibles.

El Bayern Múnich deberá cambiar el negro de los apellidos y números por el blanco, para poder cumplir los requisitos demandados por la UEFA, que exige claridad y legibilidad para los aficionados, cámaras y árbitros y aseguró que el diseño de los alemanes no cumple los parámetros. Ni siquiera pueden utilizarla como locales en el Allianz Arena.

Hasta nuevo aviso o hasta que modifiquen el color, Harry Kane y compañía seguirán vistiendo diseños alternativos, que incluso llevan en el pecho el viejo escudo de los bávaros. El Bayern no tuvo una sencilla fase clasificatoria en la Champions y quedó 12º, con 15 puntos, fruto de 5 victorias y 3 derrotas, que no le alcanzaron para clasificar directamente a los octavos de final. Por eso, se verá las caras con el Celtic. Seguramente, con una camiseta que no honre toda su historia.