Tras su vuelta a River, la tajante frase de Enzo Pérez sobre su pelea con Demichelis: "Es traer cosas negativas y..."

La vuelta de Enzo Pérez a River fue uno de los grandes bombazos del mercado de pases. El mediocampista de 38 años finalizó su contrato con Estudiantes de La Plata a fines de 2024, y tras una temporada en el club platense, regresó al equipo de sus amores. Luego de ser presentado junto a su familia en el Monumental, el ídolo millonario comenzó la pretemporada en San Martín de los Andes junto al resto del plantel de cara a lo que será la temporada 2025 con cinco competencias: torneos Apertura y Clausura, Copa Argentina, Copa Libertadores y Mundial de Clubes.

El regreso de Enzo al club fue muy sencillo: bastó un llamado de Marcelo Gallardo, técnico de River y con quien mantiene una gran relación. De hecho, en su primer día como futbolista del Millonario, ambos se reencontraron y se abrazaron, reflejando el respeto y cariño mutuo. En diálogo con ESPN, el mediocampista explicó cómo tomó la decisión de volver al elenco de Núñez y la influencia del Muñeco en su regreso: "Tomé la decisión de no seguir en Estudiantes y se lo comuniqué al club la última semana. Una vez que terminó todo, hablé con Marcelo, pero no sobre cuestiones futbolísticas. Cruzamos mensajes en algunas oportunidades, pero después de que finalicé mi vínculo con Estudiantes, recibí el llamado de Marcelo y tuvimos una conversación sobre el club. Ahí fue cuando tomé la decisión de volver", afirmó Enzo.

Enzo habló sobre su vuelta a River y la influencia de Gallardo

Por otro lado, el volante también fue entrevistado por TyC Sports y allí habló sobre su conflictiva salida de River a fines de 2023, cuando Martín Demichelis era el DT y se filtró una charla privada del entrenador con periodistas en la que opinaba sobre determinados jugadores a los que no veía con buenos ojos en un futuro, algo que lógicamente no cayó bien en el plantel. Sobre ese tema, expresó: "Mi salida es un tema que nunca hablé desde que me fui de River, y mucho menos lo voy a hacer ahora. Hablar de eso solo trae cosas negativas que no sirven. Nosotros estamos enfocados en lo que tenemos que hacer desde hoy en adelante. Lo que pasó ya está, cada uno sacará sus propias conclusiones. Yo tengo las mías, pero no voy a hablar de ese tema porque no aporta nada".

Además, el jugador de 38 años destacó que el grupo está enfocado en los partidos que se vienen: "Lo dije desde el primer día cuando volví al club: necesitamos estar todos unidos y tirar para el mismo lado porque tenemos un año con muchas competencias por delante y nos jugamos cosas importantes. El cuerpo técnico y los dirigentes están armando un gran grupo de trabajo para que la gente se sienta representada de la mejor manera".

Qué dijo Enzo Pérez de su conflictiva salida de River tras su pelea con Demichelis

Por último, Enzo habló sobre su salida de Estudiantes y dejó en claro que en el futuro podría regresar a Deportivo Maipú, el club que lo vio nacer como futbolista: "Siempre dije que a Estudiantes le tengo un cariño muy grande. Es un club que me ayudó a crecer no solo profesionalmente, sino también como persona. Mi familia y yo le tenemos un gran respeto y cariño. Ya había tomado la decisión de mi salida, pero el cántico de los hinchas en el partido contra Vélez fue muy fuerte y me sorprendió. En cuanto a Maipú, sigo soñando con esa posibilidad. Es algo que siempre mencioné, tanto en privado como en público, ya que di mi palabra, y es un tema que tengo bien asumido", concluyó Enzo.