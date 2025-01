¿Guiño a Boca? El fuerte gesto de Leo Paredes al ser reemplazado por Ranieri 

La de Leandro Paredes es sin duda la gran novela del mercado de pases de Boca Juniors en este 2025. Lo que comenzó como una simple ilusión, luego pasó a barajarse como una posibilidad real, para que después pareciera que no se iba concretar, hasta que, finalmente, a horas para que cierre el libro, volvió a posicionarse en el centro de la escena. Él estaría dispuesto a regresar y espera que el club avance para llegar a un acuerdo contractual.

Mientras tanto, este jueves fue convocado para jugar con la Roma ante el Eintracht Frankfurt por la octava y última fecha de la Fase de Liga de la Europa League. El cuadro capitalino se jugaba la clasificación a los Playoffs y el 5 campeón del mundo fue titular. Su equipo terminó ganando 2-0 con goles de Mancini y Angeliño y avanzó a la siguiente fase del torneo, pero el argentino no tuvo una tarde del todo alegre.

La fuerte reacción de Paredes cuando fue reemplazado

Promediando los 60 minutos, ya dos goles arriba en el marcador, Claudio Ranieri decidió reemplazar a Lean, quien evidentemente no tenía ganas de abandonar el campo. Al momento de salir, más allá del resultado favorable, se mostró muy enojado y, tras saludar a su compañero, pateó con mucha furia una botella que estaba en el piso mientras se dirigía al banco de suplentes.

Si bien no es el primer ni el último futbolista que reacciona mal al ser sustituido, muchos fanáticos y periodistas interpretaron que había algo más en este gesto que simplemente el deseo de seguir jugando. La teoría que se manejó es que, ante la inminencia de un posible acuerdo con Boca, este podría haber sido su último partido vistiendo la camiseta de la Loba y que no quería despedirse de este modo del estadio y de la gente.

Otra señal la dio Ranieri, quien días atrás había dicho que no iba a retener e Paredes si es que se quería ir. Luego del partido de hoy, dio nuevas y reveladoras declaraciones: "Me entristecería perder a un campeón del mundo como él, aunque entiendo las necesidades de cada jugador y de cada familia. Pero él no me dijo nada", declaró el DT de la Roma. ¿Habrá dado el último indicio de que el regreso a la Ribera es casi un hecho?