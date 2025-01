El pedido de Juan Pablo Montoya a Alpine por Doohan, que repercute en Colapinto: "Espero que puedan..."

La llegada de Franco Colapinto a Alpine ha renovado las esperanzas de los fanáticos argentinos del automovilismo. El joven de 21 años firmó un contrato multianual y millonario con la escudería francesa y estará presente durante toda la temporada de Fórmula 1. Tras un 2024 en el que participó en 9 carreras con Williams Racing, el piloto argentino demostró todo su potencial, dejando claro que merece un lugar en la Máxima Categoría. Entre sus grandes actuaciones, el oriundo de Pilar destacó con un octavo puesto en el GP de Azerbaiyán y un décimo lugar en el GP de Estados Unidos.

Sin embargo, la llegada del argentino a la escudería francesa no será para ocupar el puesto de piloto titular, sino como piloto reserva, detrás de Pierre Gasly y Jack Doohan. No obstante, el contrato del australiano con el equipo francés es solo por cinco carreras (GP de Australia, GP de Bahréin, GP de Arabia Saudita, GP de Japón y GP de China), por lo que su continuidad en el equipo dependerá de su rendimiento en esos primeros grandes premios. Si no cumple con las expectativas, Franco podría ocupar su lugar.

Colapinto y Doohan, la batalla por el segundo piloto en Alpine. (Foto: Archivo)

Sobre esta situación, se pronunció Juan Pablo Montoya, ex piloto colombiano de la F1, quien lamentó la presión que enfrentará Doohan antes de que arranque la nueva temporada del Gran Circo, el 16 de marzo en el Melbourne Park de Australia: "Lo siento por Jack Doohan. Imagínate darle la oportunidad de correr en la F1, pero solo ofrecerle cinco carreras para demostrar su talento, o de lo contrario, quedar fuera", afirmó en diálogo con CasinoApps.

También destacó que, pese a su contrato limitado, el piloto australiano merece más tiempo para demostrar su capacidad: "Doohan está en una situación difícil, con mucha presión sobre sus hombros por tener a Franco Colapinto como piloto reserva. Espero que Alpine le ofrezca más tiempo del que inicialmente se espera."

Verstappen y Lawson, la dupla de Red Bull en 2025. (Foto: Archivo)

Por otro lado, el colombiano se refirió a la conformación del equipo Red Bull Racing, que despidió a Sergio Pérez y reemplazó al mexicano con Liam Lawson: "Estaré muy interesado en ver cómo se comporta Liam Lawson como piloto número dos. Estará en el mismo coche que Verstappen, y en momentos de alta presión, podría olvidar las órdenes del equipo. Verstappen y Lawson podrían formar una dupla explosiva, lo que sería excelente para la televisión", concluyó.