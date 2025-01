Argentina venció 1-0 a Bolivia y quedó a un paso de clasificarse al Hexagonal

La Selección argentina Sub 20 consiguió una victoria crucial al superar 1-0 a Bolivia en la tercera fecha del Grupo B del Sudamericano 2025, disputado en Venezuela. El gol del triunfo llegó a cinco minutos del final, cuando Teo Rodríguez Pagano, figura del juvenil de San Lorenzo, desató la euforia albiceleste con un disparo desde fuera del área que dejó sin respuestas al arquero rival.

El gol agónico de Argentina

Con diez cambios en la formación que había igualado 1-1 ante Colombia, el equipo de Diego Placente se enfrentó a un partido trabado y cargado de tensión. Ambos equipos llegaban sin descanso previo, pero Argentina logró imponer su jerarquía en los momentos decisivos. A pesar de las dificultades para abrir el marcador, los juveniles albicelestes mostraron carácter para sobreponerse a las adversidades.

Con este resultado, la Albiceleste suma puntos vitales que la dejan muy cerca de asegurar su lugar en el Hexagonal final, restándole solo un partido en la fase de grupos. El técnico Diego Placente destacó la actitud del equipo y elogió la importancia del tanto convertido por Rodríguez Pagano que dejó a su equipo a un pasito del primer objetivo.

La lucha por el Hexagonal final

La Selección argentina Sub 20 cerrará la fase de grupos con un partido clave en busca de su clasificación. Si bien la victoria frente a Bolivia da tranquilidad, el equipo sabe que no puede relajarse y deberá mantener la concentración para sellar su pase al Hexagonal, donde los mejores seis equipos del continente lucharán por el título y las cuatro plazas al Mundial Sub 20 de Chile.

El camino de Argentina: lo que viene

Tras la victoria ante Bolivia, la Selección Argentina Sub 20 afrontará su último compromiso de la fase de grupos ante Ecuador el próximo sábado a las 18:00. En caso de clasificarse al hexagonal final disputará cinco partidos buscando uno de los cuatro boletos al Mundial. El primer juego será el martes 4 de febrero y el último el domingo 16/2.

Datos del partido

Así quedaron las posiciones