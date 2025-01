El picante comentario de Mascherano sobre el gesto de Messi a los hinchas mexicanos: "Después del mundial, la herida..."

El último domingo, Lionel Messi volvió a jugar tras algunos meses de inactividad en el amistoso en el que Inter Miami venció al Club América en la definición por penales después de igualar 2-2 durante los 90 minutos. El mejor jugador del mundo marcó un gol, pero terminó generando más repercusiones por sus festejos que por su actuación meramente futbolística.

Al anotar el 1-1 parcial en el primer tiempo, Leo le dedicó unos gestos a los hinchas del equipo rival, que venían insultándolo desde antes de que comenzara el partido, haciendo referencia a que Argentina había ganado tres mundiales y México ninguno. Esta celebración golpeó fuerte en suelo azteca y todos los medios, muchas celebridades y futbolistas del país hablaron escandalizados durante muchos días de la cargada del 10.

El lapidario festejo de Messi ante los hinchas del América

Quien también se refirió a esta situación fue Javier Mascherano. El flamante nuevo DT de las Garzas, que tuvo su debut en el banco del cuadro rosa, fue consultado este martes por el festejo de la Pulga en conferencia de prensa. "No lo he hablado con Leo, tampoco le he dado demasiada importancia. Creo que tenemos temas más importantes para ocuparnos", comenzó a responder.

El picante comentario de Mascherano sobre los gestos de Messi

El Jefecito apuntó a la rivalidad que existe entre los fanáticos de ambos países y las rispideces que se generan cuando hay enfrentamientos entre sí. En ese sentido, aprovechó la oportunidad para recordar lo que sucedió en Qatar 2022, cuando Argentina venció 2-0 a México en fase de grupos con un gol de Messi, lo que luego desembocó en la posterior eliminación del combinado dirigido en ese entonces por el Tata Martino.

"Me ha tocado jugar contra equipos mexicanos y la Selección mexicana. Sabemos que suelen ser hostiles con nosotros, los argentinos, y, después del Mundial, esa herida todavía está abierta", sentenció Mascherano con un sonrisa pícara en su rostro, agregándole más picante al episodio y generando un mayor enojo en el país norteamericano.