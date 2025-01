El crudísimo sincericidio del DT de Manchester United sobre el mal presente del equipo: "Somos el peor..."

Manchester United sumó una nueva derrota este domingo, 3-1 ante Brighton & Hove Albion, y sigue hundiéndose en la tabla de posiciones de la Premier League. Con 26 puntos, producto de 7 victorias, 5 empates y 10 caídas, se ubica en la 13° colocación, más cerca de la zona de descenso (Ipswich Town está 18° con 16 unidades) que de la de clasificación a copas internacionales (Bornemouth está 7° con 37).

El pésimo arranque de temporada con Erik ten Hag en el banco condicionó mucho al equipo para que se encuentre en esta situación, y no mejoró demasiado con el cambio de DT. Desde la llegada de Rúben Amorim, acumulan en 15 partidos unos 6 triunfos, 2 igualdades y 7 derrotas entre todas las competencias. Y no solo no logran conseguir buenos resultados, sino que tampoco convencen desde el juego.

El sincericidio de Rúben Amorim sobre Manchester United

Tras este nuevo traspié ante las Gaviotas, el técnico portugués reconoció que llegaron a un punto crítico: "En 10 partidos en la Premier League, ganamos 2 (en realidad fueron 3). Eso lo sé. Imagina lo que es esto para un aficionado del Manchester United. Imagina lo que es para mí. Tenemos un nuevo entrenador que pierde más que el anterior. Soy plenamente consciente de ello", admitió en conferencia de prensa.

El oriundo de Lisboa venía de sorprender al mundo en la liga de su país con el Sporting Club, al que sacó dos veces campeón del torneo local y lo dejó en los primeros puestos de la Champions League. El contraste con el presente que atraviesa con los Red Devils es sideral, pero confía en sus métodos. "No voy a cambiar la forma de hacer las cosas, sé que podemos tener éxito, pero tenemos que sufrir estos momentos. No soy ingenuo, tenemos que sobrevivir ahora", advirtió.

Por último, habló sin pelos en la lengua, se sinceró respecto de la pésima forma en la que se encuentra el club y lanzó una crudísima reflexión que generó un gran revuelo en los medios de comunicación y las redes sociales: "Estamos siendo quizás el peor equipo de la historia de Manchester United. Sé que quieren titulares, pero lo digo porque tenemos que reconocerlo y cambiarlo. Así que ahí lo tienen, su titular", sentenció de manera contundente Amorim.