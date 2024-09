Paulo Dybala: del motivo por el que no fue a Arabia a cuál será el destino de la 10 que usó

El triunfo ante Chile por 3 a 0 marcó el cierre de una noche redonda para la Selección argentina y en especial para Paulo Dybala, que regresó a la Albiceleste tras su ausencia en Copa América y lo hizo de una manera muy particular, vistiendo la 10 que dejó Lionel Messi por su lesión, sumando minutos y hasta anotando el tercer gol.

Feliz por lo sucedido, ni bien finalizó el compromiso el jugador brindó declaraciones con la transmisión oficial en la que habló de sus primeras sensaciones. “Poder volver, estar acá con mis compañeros, con nuestra gente espectacular que apoya un montón, es especial. Sé que no es mi remera, todos sabemos que es la remera de Leo pero bueno, trate de representarla de la mejor forma, de entrar para dar lo mejor y creo que lo pude hacer", reconoció.

Luego, explicó por qué fue él quien la portó: "Fue una decisión del cuerpo técnico, algunos chicos decían que tenía que ser yo… No sabía si aceptarla o no porque es particular, pero es una responsabilidad muy linda”. De hecho, el propio Scaloni luego coincidió en la versión.

Por otro lado, ya en la zona mixta, habló sobre si los jugadores le pedían que porte la camiseta 10. "Algunos me metían presión. Pero bueno es una decisión que tienen que tomar de arriba, no es una decisión mía ni de mis compañeros. Sabemos que la 10 es única y exclusivamente de Leo, alguien la tenía que usar y tratamos de que responder al máximo".

Luego, habló de la ovación que recibió en el estadio Monumental, dejando una llamativa expresión que da cuenta de su afinidad con Boca al evitar decir "piel de gallina". "Es increíble que la gente me haya recibido así después de tanto tiempo que no puede venir a la Selección. La verdad que me puso la piel rara. Muy feliz por eso", señaló.

Por otro lado, reconoció que no fue a Arabia Saudita en parte por la decisión de volver a estar en la Selección. "Uno de los motivos por el cual no fui es porque quería volver acá. Me siento joven, me siento bien físicamente y quiero seguir luchando tanto en la Roma como en la Selección. Sabemos que acá no es fácil, la competencia es muy grande y hay muchos jugadores con ganas. Cuando me toca doy el 100%".

Finalmente, Dybala confesó qué piensa hacer con la camiseta número 10 que se ganó con el gran rendimiento. "La remera obviamente queda para mí. Ya todo el mundo lo sabía, Oriana (Sabatini, su esposa), mi familia, mis amigos; todos sabían que iba a ser una familia especial para mí y hoy salió redondito".