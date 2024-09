Gallardo vuelve a la Bombonera: sus 5 Superclásicos más recordados en La Boca

Marcelo Gallardo está listo para reencontrarse con el público de su máximo rival. Después de más de dos años, el DT de River regresa a la Bombonera para disputar un Superclásico, cuyo historial como visitante no es favorable en números: con él como entrenador y en La Ribera, River ganó 2, empató 7 y perdió 3 de los 12 partidos que disputó ante Boca. Aunque algunos de estos resultados quedaron opacados por el global de las series, en donde River se impuso, como en las ediciones de Copa Libertadores de 2015, 2018 y 2019. Desde las 16 del sábado 21 de septiembre, los dos clubes más importantes de Argentina volverán a verse las caras. Un repaso de los cinco cruces más recordados en la Bombonera.

14/05/2015: La noche del gas pimienta

El tercero de los Superclásicos que dirigió Marcelo Gallardo en cancha de Boca es difícil de olvidar. River había ganado la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2015 1-0 con gol del uruguayo Carlos Sánchez y siete días después debió ir a la Bombonera para revalidar su victoria. El primer tiempo terminó sin goles y cuando el equipo de River salió a la cancha para jugar el segundo tiempo, se desató el escándalo. Una facción de la barra xeneize, encabezada por el “Panadero” Napolitano, arrojó gas pimienta en el túnel de los visitantes y afectó la salud de varios futbolistas. Luego de una larga discusión, con el presidente Rodolfo D'Onofrio presente en el campo de juego, el árbitro Darío Herrera dio por finalizado el encuentro. Y más tarde la Conmebol eliminó a Boca de la copa, por lo que River avanzó de ronda. Marcelo Gallardo, tiempo después, recordó aquella fatídica noche: “Fue una de las cosas más nefastas que viví dentro de un campo de juego. La impotencia que daban ciertas actitudes de gente que yo creía que estaba solidarizándose ante un momento tan asqueroso como el que vivimos, y al mismo tiempo estaba pensando en cómo sacar ventaja”.

Gallardo se retira de la Bombonera en el "día del gas pimienta". (Foto: Fotobaires)

11/11/2018: Final de Copa Libertadores

La estadística marcará un empate, pero con sabor a mucho para los hinchas de River, ya que se consagrarían campeones de la Copa Libertadores 2018 luego del 3-1 en el Santiago Bernabeu. La ida de la final de aquel certamen continental se jugó en la Bombonera el 11 de noviembre y era la séptima vez que Gallardo pisaba la Boca como entrenador millonario, tras dos triunfos consecutivos (los únicos que logró allí hasta el momento). En realidad, si se es preciso, no fue el Muñeco quien estuvo en el banco de River, sino su ayudante Matías Biscay, ya que Gallardo había sido suspendido durante la instancia de semifinales ante Gremio, por ingresar al vestuario cuando debía cumplir una sanción. El partido fue de alto vuelo y terminó 2-2, con goles de Ramón Ábila y Darío Benedetto y, por el lado de River, de Lucas Pratto y Carlos Izquierdoz en contra. Luego, Gallardo cantó desde el balcón del Monumental, a raíz de su suspensión, con los fanáticos riverplatenses. “No fue una explosión de felicidad. Fue una especie de desahogo de lo que había vivido”, explicó sobre aquel encuentro con sus hinchas.

22/10/2019: Semifinales de Copa Libertadores

River había superado contundentemente a Boca en el juego y 2-0 en el resultado en la ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2019, en el Monumental. El desquite, en cancha de Boca, terminó con el Xeneize victorioso 1-0 con gol de Jan Hurtado. Pero de nada sirvió para el resultado global. Más allá de la euforia por la clasificación a una nueva final continental, el Muñeco Gallardo no ocultó su descontento para con la labor que había protagonizado Witon Sampaio y lanzó en conferencia de prensa, en alusión a aquel polémico arbitraje: “Las decisiones arbitrales fueron escandalosas. Hoy tal vez no las digamos con exaltación porque conseguimos la clasificación. Pero hubo decisiones... muchísimas. Y lo digo aparte porque es muy evidente, está a la vista de todos (...) De 27 faltas, 13 fueron inexistentes. Los árbitros se pueden equivocar, tienen ese derecho, pero ¿en tantas faltas?”.

16/05/2021: Los 15 casos de Covid-19

River visitó en 2021 a Boca por los cuartos de final de la Copa de la Liga pocos días después de que se supiera que gran parte de su plantel había contraído Covid-19. Armani, Borré, Paulo Díaz, Matías Suárez y De la Cruz fueron algunos de los 15 futbolistas que debieron ausentarse y Gallardo debió recurrir, además de a varios suplentes, al juvenil Alan Leonardo Díaz, ya que cuatro arqueros estaban contagiados. River tuvo un digno papel en un 1-1 que terminó con Boca imponiéndose 4-2 en los penales y avanzando a semifinales. El Muñeco, tras el partido, calificó como un “error gravísimo” el gol convalidado a Boca, luego de un empujón de Tévez a Maidana. Además, fue muy elogioso de los suyos y ponderó la derrota: “River se tiene que sentir muy orgulloso porque nos representaron dignamente. Creo que no hubo casi ninguna diferencia en la cancha contra Boca (...) Esto, para nosotros, no fue una derrota. Los jugadores me hacen sentir representado. Y los hinchas lo viven igual”.

El Covid-19, un dolor de cabeza para el DT en la previa de un Boca-River. (Foto: archivo)

11/09/2022: El último del Muñeco

Por la 18º fecha de la Liga Profesional 2022, River enfrentó a Boca como visitante. La previa ya se había acalorado, luego de que Gallardo declarara en conferencia de prensa: “Nosotros nos sentimos bien, nos sentimos cómodos yendo a la cancha de Boca, nos estimula ir a su cancha y jugar contra su público”. Aquella frase, que motivó al público millonario y alteró a los de Boca, fue el pretexto de una victoria de los locales por 1-0, con un gol de cabeza de Darío Benedetto a los 65 minutos.

Tras la derrota, el Muñeco fue autocrítico: “No tuvimos esa rebeldía para ir a buscar el empate y es lo que más nos duele. Teníamos jugadores en cancha como para poder hacerlo, pero no tuvimos llegadas, solo fue la chance de Mammana y es muy poco. No pudimos jugar como pretendíamos y tenemos que hacernos cargo”. Aquel fue el 12º y último partido del River de Marcelo Gallardo en la Bombonera. Una rivalidad que tendrá un nuevo y esperadísimo episodio el próximo sábado a las 16.