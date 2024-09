¡Eso no se hace! El incómodo momento de Colapinto en TV con una periodista: “Tenés que irte”

42 años pasaron para que un argentino sumase nuevamente puntos en una carrera de la Fórmula 1. El encargado de lograr la gesta fue, nada más y nada menos, que Franco Colapinto. El argentino, que tuvo un gran debut en Monza semanas atrás, terminó en el octavo puesto el Gran Premio de Azerbaiyán.

Como era de esperarse, el hombre de 21 años se volvió tendencia. Pero, lamentablemente, no todos fueron buenos momentos tras cruzar la línea a cuadros. Tras los primeros festejos con parte de la escudería Williams, el piloto brindó una entrevista en la que vivió una particular situación.

El incómodo momento que vivió Colapinto

El incómodo episodio se dio en medio de la entrevista que Colapinto brindó para el canal oficial de la Fórmula 1. Mientras hablaba, apareció en escena Lando Norris (terminó cuarto a bordo de McLaren). La periodista, conociendo la buena relación entre ambos, le pidió al argentino que se quedara para hablar con ambos.

Luego de que ambos aceptaran entre risas, demostrando que estaban disfrutando del momento ante las cámaras, la situación cambió radicalmente. “Al parece no te podés quedar. Nos encantaría pero tal vez no, tal vez tenés que irte. No sabemos por qué. Adiós”, lanzó la conductora.

Inmediatamente el momento se viralizó a través de las redes sociales, donde los usuarios no dudaron en defender a Colapinto de lo que fue una inesperada e incómoda situación ante las cámaras. Sobre todo, luego de haber vivido un histórico momento en la pista del circuito callejero de Bakú.