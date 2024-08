La denuncia por violencia de género con la que Toviggino le respondió a Acosta: "Sos el típico 'mano larga'"

Este sábado, en el marco de la 11ª fecha del torneo de la Primera Nacional, Lanús dejó escapar dos puntos en condición de local. El Granate lo ganaba 1-0 y Central Córdoba, de penal, llegó a la igualdad que le permitió sumar una unidad de oro en su lucha por escapar de la zona baja.

Tras el partido Lautaro Acosta, una vez más, descargó toda su furia contra las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino. "La sensación es amarga. Me parece que habíamos hecho todo como para ganarlo. Estábamos bien. Incluso con un hombre menos habíamos tenido dos situaciones con Walter Bou. Después viene la situación del penal que te desgasta… Llevo un montón de años en el fútbol argentino y todo esto me desgasta muchísimo. Me hace mal. Está todo contaminado”.

"Lo que pasa es que no entiendo el criterio que se utiliza. A nosotros hace nueve meses no nos cobran un penal. Ayer vi una jugada igual de Platense – Barracas que fue con la mano afuera, pero no cobraron nada… Qué querés que diga, lo que sabemos todos y que nadie puede decir porque te van a perjudicar más adelante”, añadió el Laucha.

Toviggino le respondió vía X.

Ante esta situación, en calle Viamonte recogieron el guante y no dudaron en responder. El encargado de expresarse a través de las redes sociales fue Pablo Toviggino. El tesorero de AFA, y mano derecha de Chiqui Tapia, le pegó al futbolista y, además, se refirió a una denuncia por violencia de género en su contra.

"Soy Dirigente Deportivo, no jugador de fútbol. Sos típico 'mano larga'. Pero bueno, no pierdo el tiempo con los que ejercen violencia de género. Que tengas un olvidad retiro del fútbol argentino. No mereces otra cosa. Seguí buscando prensa, el ocaso está cerca", disparó Toviggino contra Lautaro Acosta.

En su descargo, el directivo citó un video del noticiero de América TV en el cual los periodistas daban a conocer la noticia sobre la denuncia de Ludmila Isabella, ahora expareja del hombre de Lanús.