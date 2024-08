Las dudas que persiguen a Sara en Deportivo Maipú

El próximo domingo el Deportivo Maipú deberá afrontar un compromiso importante de cara al futuro en la Primera Nacional. Es que enfrente tendrá a Patronato, equipo que está dando pelea en los últimos puestos para evitar el descenso. Si bien ambos conjuntos tienen realidades muy distintas, el Cruzado no deberá pasar esta oportunidad para afianzarse y meterse en zona de clasificación. Para ello, Juan Manuel Sara empezó a ultimar detalles de cara al partido, aunque aún le persiguen una serie de incógnitas.

Si bien el Botellero viene de ganarle 2-1 a Tristán Suárez sobre la hora, el entrenador del Botellero no tendría inconvenientes en meter mano en el equipo y modificar algunos puestos claves. Una de las dudas que asalta al adiestrador pasa por la composición del mediocampo, en donde Fausto Montero y Facundo Giaccone pelean por ocupar un lugar en la columna vertebral del equipo. El ex Huracán fue titular en el último juego, aunque Montero, capitán y emblema del plantel, tiene grandes chances de ser parte del once.

Juan Manuel Sara tiene un par de incógnitas para el duelo ante Patronato. (Maipú)

La otra incógnita del director técnico se da en el frente de ataque, ya que Federico Rasic se encuentra nuevamente a disposición luego de su ausencia ante el Lechero, pero Ezequiel Almirón y Maximiliano Solari, los otros nueves que tiene Maipú, vienen de anotar en el último choque, motivo que hace aún más complicada la determinación.

El duelo ante Patronato se llevará a cabo el domingo a las 15:30 en el Omar Higinio Sperdutti. En caso de ganar, el Botellero alcanzará la línea de los 40 puntos y podrá meterse de lleno en la pelea por el ingreso al reducido, por lo que será un choque clave en esta recta final de la primera fase.