Un jugador del Chelsea que pidió sanción para Enzo Fernández, ahora salió a bancarlo: "Se armó revuelo porque..."

"El racismo en todas sus formas debe condenarse en los términos más enérgicos posibles. Estos actos no tienen cabida en el fútbol ni en ningún otro lugar", fueron las palabras compartidas por Wesley Fofana, futbolista del Chelsea, luego del video de Enzo Fernández en los festejos de la Selección argentina.

En las últimas horas, luego de uno de los entrenamientos que los Blues tuvieron en tierras estadounidenses (donde se encuentran afrontando sus trabajos de pretemporada), el delantero enfrentó los micrófonos y fue consultado sobre la polémica que se generó en torno al argentino y su transmisión en vivo. Allí, buscó bajarle los decibeles a la situación.

El defensor se refirió a la polémica situación que se generó con el futbolista argentino.

"Ya ves que Enzo ha vuelto y estoy contento. Hablamos juntos. Le expliqué por qué no me gustaba el vídeo. Él me lo explicó. Pidió perdón porque no quería herir a los aficionados franceses ni a nadie. No lo entendía cuando lo cantaba", comenzó Fofana en su charla con los medios.

Posteriormente, el hombre del Chelsea sumó: “Confío en él porque lo conozco. Sé que no es racista. El vídeo es malo, pero no se trata solo de Enzo. Se trata de la Selección Argentina. Enzo está en el vídeo, pero si fuera de otro país, habría publicado lo mismo. Sin duda, se armó mucho revuelo porque jugamos en el mismo equipo. Pero ahora que ya pasó, está bien”.

Para finalizar, Fofana aseguró que no le exigirá al club una severa sanción para Enzo Fernández: “No creo que una sanción importante para Enzo sea un buen proceso. Necesitamos educar sobre esto porque las culturas son diferentes en muchos países. No tenemos la misma educación, para bien o para mal. Pero necesitamos educar a todo el mundo si no queremos que se repita”.