El capitán del Chelsea y su sentencia sobre el regreso de Enzo Fernández: "Lo que ha dicho..."

La Selección argentina se coronó bicampeona de la Copa América y, en medio de los festejos, se instaló la polémica. Durante la transmisión en vivo que generó Enzo Fernández desde su cuenta de Instagram, se pudo escuchar una canción que se refería a los orígenes de los futbolista de la Selección de Francia.

El video se volvió viral en cuestión de minutos y tomó una inesperada trascendencia. Los compañeros del mediocampista se expresaron en su contra y generaron aún mayor incomodidad al rededor del caso. La Federación Francesa de Fútbol, FIFA, Chelsea y hasta el propio jugador hablaron al respecto.

Mirá el video

En este contexto, hubo un nuevo protagonista que se animó de hablar del caso que le dio la vuelta al mundo. Se trata de Reece James, capitán del elenco inglés en el que milita Enzo Fernández. “Hablé con él, es complicado porque estamos con diferentes horarios. Solo charlamos un poco acerca de su punto de vista sobre lo que pasó y explicó la situación desde su lado”, comenzó el lateral por derecha.

"Lo que ha dicho puede no agradarle a personas y eso puede llegar a afectar la relación. Pero hasta que no venga ese día y estemos con el grupo, no sabemos qué pasará. Esperemos que todo salga de la mejor manera posible y nos integremos como grupo y comencemos bien la temporada”, añadió quien porta la cinta de capitán del Chelsea desde el 9 de agosto de 2023.

Por su parte, otro de los que intentó bajarle los decibeles a la situación fue el director técnico del club. . "Creo que el jugador ya dio una declaración, se disculpó, el club hizo lo mismo, yo no tengo nada que agregar a una situación que ya se aclaró", contó el italiano Enzo Maresca.