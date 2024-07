Qué dijo el DT del Chelsea de Enzo Fernández tras la polémica con sus compañeros: “Hablé con él, cuando regrese…”

La polémica por el video de Enzo Fernández tras la obtención de la Copa América con la Selección argentina sigue teniendo cierta repercusión, aunque todo parece que está volviendo a la normalidad para el volante. Es que, en las últimas, fue el entrenador del Chelsea quien habló al respecto y aclaró algunas versiones que estaban circulando sobre el ex River.

Desde Europa indicaron que el volante había sido "castigado" con no hacer la pretemporada con el plantel aunque Enzo Maresca descartó por completo el rumor, anunció que se sumará a los entrenamientos el 29 de julio, cuando finalicen sus vacaciones y se refirió a cómo quedó la relación del argentino con sus compañeros.

Enzo está en Argentina y se sumará al plantel el 29 de julio.

"No creo que haya problemas con Enzo Fernández cuando regrese. No hubo malas intenciones, hablé con Enzo. Ya está todo claro. Está todo aclarado por el jugador y el club, así que ya está. Es genial que el jugador haya hecho el comunicado para disculparse. El club hizo lo mismo. No hay nada que añadir a la situación, está claro y aclarado", expresó el entrenador italiano.

El escándalo en torno a Fernández surgió luego de que se filtre un recorte de una video post consagración en Estados Unidos, en el que los jugadores argentinos entonaban una canción donde se menciona el origen africano de los miembros de la selección de Francia y se hacen comentarios homofóbicos.

Luego de esto, la Federación Francesa denunció a los jugadores de la Selección por "los inaceptables comentarios racistas y discriminatorios realizados contra los jugadores de la selección francesa". A su vez, varios jugadores del Chelsea decidieron dejar de seguir al argentino en las redes sociales e incluso lo repudiaron públicamente, aunque esto parece haber quedado atrás y las disculpas realizadas por Enzo calmaron la tensión dentro de un plantel que necesita paz para volver a soñar en grande.