La picante frase de Benedetto sobre su discusión con Diego Martínez que lo marginó de Boca: "Lo que pasó en kinesiología..."

Darío Benedetto ya no es más jugador de Boca luego de que acordara con los dirigentes la rescisión de su contrato, que se extendía hasta diciembre de este año. Mientras se espera que el futbolista reciba una oferta del exterior para seguir su carrera afuera del país, brindó una entrevista en la que contestó por cada una de las polémicas en las que se vio envuelto en este segundo ciclo con la camiseta del Xeneize.

Una de ellas se convirtió en el motivo por el cual el entrenador Diego Martínez ya no lo tenía en cuenta durante su último tiempo en el Xeneize. Sucedió el 17 de mayo pasado, cuando el futbolista festejó en una discoteca su cumpleaños, dos días después del lamentado empate como local ante Fortaleza por Copa Sudamericana y a dos días del encuentro ante Central Córdoba en Santiago Del Estero, en el que Boca terminó ganando sin que el Pipa sea convocado. El escándalo se multiplicó cuando al otro día Benedetto habría bromeado sobre la salida y la gran cantidad de lesionados que aquejaba al plantel por aquel entonces, con la ya conocida frase "noches alegres, mañanas tristes".

"Festejé un cumpleaños y nada más. Lo voy a seguir haciendo porque no todos los días se cumplen años. Lo voy a seguir haciendo moleste a quien le moleste. Después lo que pasó en kinesiología y con el técnico -Diego Martínez- para mí muere ahí, yo no salgo a hablar y que se sepa todo", dijo Benedetto. Este fragmento de la nota lo publicó TyC Sports en sus redes, como adelanto de la entrevista que se verá completa desde las 19 horas en el programa Presión Alta.

El Pipa también se refirió al episodio en el que un grupo de jugadores se mostraron disconformes con Riquelme y el Consejo de Fútbol, en el medio de la negociación de unos premios para el plantel por la Copa Libertadores 2022, días antes de la vuelta de octavos de final ante Corinthians. "Pasaron otras cosas que no se pueden contar y para mí las cosas que pasan en los vestuarios quedan dentro del vestuario. Yo no no salgo a hablar, y así un montón de cosas más, no solamente los premios. Pero ese día fue una decisión que tomamos en conjunto y, bueno, terminé ligando yo. No pasa nada", señaló el goleador, quien en esa noche de Copa fatídica erraría un penal durante los 90 minutos y otro en la definición desde los doce pasos que el Xeneize perdió ante el equipo brasileño.

Al respecto de otra de las polémicas en las que quedó envuelto Benedetto en su segundo paso por Boca, como lo fue su pelea en el estadio de Racing con su compañero Carlos Zambrano, quien salió a jugar el segundo tiempo con un pómulo muy hinchado por un golpe de puño del Pipa, el futbolista reconoció: "Fue una discusión de partido normal que llegó a mayores. Pero lo bueno es que terminamos bien con Carlos, terminamos hablando y aclarando todo y quedó ahí en el vestuario".

Finalmente, Benedetto habló sobre su último tiempo en el equipo y afirmó que no fue lo que él esperaba. "Hubiese querido terminar de otra manera, jugando y al mismo nivel que quizás con el que arranqué", señaló. Sin embargo, el balance que hace de sus años en el Xeneize es positivo: "Es hasta el día de hoy que que no puedo creer que haya hecho 70 y pico de goles, logrado seis título con el club, estar entre los 20 goleadores históricos de Boca. Eso no me lo imaginé jamás en la vida".