La buena noticia que recibió Diego Martínez en la previa al repechaje por Copa Sudamericana

No hay tiempo para el descanso. Boca Juniors ya pasó la página del empate 2 a 2 ante Defensa y Justicia este domingo y ya llevó a cabo su primera práctica este lunes pensando en el duelo decisivo por el repechaje de la Copa Sudamericana, ante Independiente del Valle. Para este compromiso el entrenador Diego Martínez contará con el regreso de tres futbolistas vitales para el 11 titular.

Se trata de una muy grata noticia para el DT que tuvo que armar un equipo de emergencia en el marco del partido de ida en el que el Xeneize igualó 0 a 0 en Ecuador. Este equipo contó con un mediocampo inédito, plagado de juveniles, y con modificaciones en la defensa y delantera tras las bajas a último momento de otros titulares por lesión. En total eran 18 los futbolistas que Martínez no pudo tener a disposición entre lesionados, suspendidos, los refuerzos no habilitados y los futbolistas que no son tenidos en cuenta.

Cavani vuelve al 11 titular. (Foto: Santiago Tagua/MDZ)

Sin embargo, para la vuelta que se disputará este miércoles a partir de las 21:30 en la Bombonera, el entrenador empieza a recuperar soldados. La noticia más trascendental del día es la recuperación de Cristian Lema y Edinson Cavani de sus respectivas lesiones. El delantero uruguayo sufrió una molestia muscular muy fuerte y el defensor recibió el alta médica tras un desgarro. Ambos se entrenaron a la par del grupo y formarían parte del equipo.

El tercer nombre que Martínez recupera para la vuelta es el del volante Guillermo "Pol" Fernández, quien no pudo estar en Quito por acumulación de amarillas, pero que ya cumplió con su fecha de suspensión y está listo para sumarse al mediocampo, aportando la tan necesaria experiencia como complemento a la juventud que mostró con Medina, Benítez, Saralegui y Ceballos.

Mientras tanto, las duda sigue siendo Marcos Rojo, quien otra vez se entrenó de forma diferenciada -por su dolor en las costillas- junto a Jorge Figal y Aaron Anselmino, los otros lesionados. Se desconoce si el central podrá jugar y en ese caso será reemplazado por el propio Lema, manteniéndose Di Lollo en el equipo.