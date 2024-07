La decisión del Chelsea con Enzo Fernández tras el escándalo y el compañero que salió a bancarlo

El escándalo por el video de los jugadores de la Selección argentina entonando una canción racista y homofóbica en contra de los jugadores de Francia es uno de los principales temas de la agenda futbolística a nivel global. La AFA está a la espera de qué sucederá con la denuncia judicial que la Federación Francesa de Fútbol (FFF) ya anunció que iba a presentar ante FIFA. Mientras tanto, el jugador que está en el ojo de la tormenta es Enzo Fernández, quien quedó expuesto por ser la cara más visible del vivo de Instagram que se viralizó.

Varios de sus compañeros franceses y afrodescendientes en el Chelsea dejaron de seguirlo en redes sociales e incluso Wesley Fofana lo escrachó compartiendo las imágenes del cántico con la leyenda “El fútbol en 2024: racismo desinhibido”. El ex River y Defensa y Justicia se disculpó en su cuenta de Instagram y de X (ex Twitter), reconociendo que lo que hizo estaba mal y era ofensivo, y asegurando que no representa los que piensa ni su forma de ser.

En medio de la ola de repudio y reacciones de todo tipo por el video y el accionar del joven mediocampista argentino, el club finalmente se expidió al respecto a través de un comunicado oficial que compartió en todas sus plataformas. "El Chelsea Football Club considera completamente inaceptable cualquier forma de comportamiento discriminatorio", comienza a decir el texto.

Chelsea FC has published the following statement... — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 17, 2024

"Estamos orgullosos de ser un club diverso e inclusivo donde personas de todas las culturas, comunidades e identidades se sienten bienvenidas. Reconocemos y apreciamos la disculpa pública de nuestro jugador y usaremos esto como una oportunidad para educar", señalaron. Y por último, hicieron un anuncio sobre las medidas que van a tomar a futuro: "El Club ha iniciado un procedimiento disciplinario interno".

Por lo tanto, será cuestión de esperar cómo evoluciona la situación. Lo cierto es que Enzo generó malestar entre varios de sus compañeros de equipo. Sin embargo, hubo uno que salió a bancarlo. Se trata de Nicolas Jackson, delantero senegalés de 23 años que juegan en los Blues desde el año pasado. En su cuenta de Instagram, posteó dos historias en las que le expresó su apoyo.

Las historias que subió Nicolas Jackson bancando a Enzo. (Foto: @jackson.nj11

La primera de ellas es un video del 2023, que se había viralizado en su momento, en el que se lo ve al argentino jugando muy alegre con un pequeño hincha del Chelsea afrodescendiente, a la que le agregó la leyenda "Enzo Fernández y este pequeño fan" con emojis de emoción. La otra historia es una foto en la que se los ve a Jackson y a Fernández juntos durante un entrenamiento con el club. A pesar de todo, Enzo no está solo.