El francés subcampeón en Qatar 2022 que repudió a Enzo Fernández pese a sus disculpas: “Lamentable”

Enzo Fernández quedó en el centro de las críticas luego de la obtención de la Copa América con la Selección argentina, porque en los festejos junto a sus compañeros fue retratado en un vivo en las redes sociales, cantando la popular canción xenofóbica que tiene como temática la afrodescendencia de los jugadores de la Selección de Francia, las que retoma de manera despectiva.

La ola de repudio generalizado motivó a Enzo Fernández a aclarar lo sucedido en un comunicado en las redes. "Quiero pedir disculpas sinceramente por un video publicado en mi canal de Instagram durante las celebraciones de la selección nacional. La canción incluye un lenguaje muy ofensivo y no hay absolutamente ninguna excusa para estas palabras", comenzó.

Luego, agregó: "Me opongo a la discriminación en todas sus formas y me disculpo por quedar atrapado en la euforia de nuestras celebraciones de la Copa América. Ese vídeo, ese momento, esas palabras, no reflejan mis creencias ni mi carácter. Lo siento de verdad".

Aún así, el argentino no pudo evitar que lo sigan repudiando. Primero, su propio compañero del Chelsea, Wesley Fofana, publicó el video escribiendo "Fútbol en 2024: racismo desinhibido". Fofana es de nacionalidad francesa, nacido en Angola.

Ante ese tuit, quien decidió respaldarlo es el futbolista de la Selección de Francia, Jules Kundé, quien fuera rival de Argentina en el Mundial de Qatar. El lateral tiene padre de Guinea y madre francesa. Con un contundente "Lamentable" y emojis de vómitos y payasos, intentó dejar bien clara su postura sobre las imágenes de Enzo Fernández, reposteando la publicación de Fofana.

Aún así, en las redes comenzaron a sacarle archivos al futbolista. En alguno de ellos se lo ve aparentemente teniendo comentarios racistas para con una persona asiática.