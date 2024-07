¡No es de Diego! La historia detrás de la falsa foto del tobillo de Maradona

La Selección argentina venció 1-0 a Colombia con gol de Lautaro Martínez y se desató la euforia. Solo hay un motivo de preocupación: la foto del tobillo derecho de Lionel Messi, que lo obligó a salir en la final de la Copa América en la que Argentina se consagró bicampeón, sacudió las redes sociales, impactó al público albiceleste y trajo inevitables comparaciones con el pie de Diego Armando Maradona allá por 1990. Pero existe una curiosidad alrededor de aquella lesión del de Villa Fiorito: una de las fotos más famosas que grafican “su” tobillo es en realidad una farsa. La imagen que hoy se contrapone con la de Messi muestra el tobillo de Juan Marcelo Ojeda, ex arquero de Rosario Central y River.

Maradona llegó al Mundial de Italia 90 entre algodones. En una práctica a una semana del debut ante Camerún, en un cruce con uno de los sparrings, perdió una uña de su pie. Debieron crearle una fibra de carbono para apaciguar el dolor. Así jugó el primer partido, en aquella derrota 1-0 ante los africanos. Pero el dolor más agudo aún estaba por llegar. Fue frente a Rumania, en la tercera fecha; la que definía la clasificación de Argentina a los octavos de final. En el 1-1 ante Gheorghe Hagi y compañía, Maradona recibió un “puntinazo” en el pie izquierdo que le propinó una lesión que lo tendría a maltraer durante el resto de la competencia. “No podés jugar así”, le dijeron los médicos en el entretiempo. Pero el 10, testarudo, pidió que lo infiltraran y volvió a la cancha.

Con Daniel Arcucci, la foto de El Gráfico que muestra el verdadero tobillo de Maradona.

Ese tobillo de la épica, que según confesó Fernando Signorini una vez recibió “ocho pinchazos”, asistió a Claudio Paul Caniggia en el 1-0 ante Brasil en los octavos de final y condujo, como pudo, a la selección a la final en el Olímpico de Roma. Maradona entrenaba descalzo y se probaba siete u ocho pares botines para ver cuál le generaba menos dolor. Echaba a los periodistas, para que nadie supiera su sufrimiento. Y en ese contexto, entre el partido con Rumania y el que enfrentó a Argentina con Brasil, El Gráfico subió una foto de su tobillo inflamado con una frase: “Así jugó Diego... (y sin embargo fue Maradona)”.

Era, efectivamente, el tobillo de Diego. Y el fútbol supo cuán lesionado estaba. El mito comenzó increíblemente veinte años después. En 2010, un canal deportivo utilizó una imagen, cuyo fotógrafo se desconoce, para promocionar el Mundial de Sudáfrica. En ella se advierte un tobillo totalmente inflamado y, tácitamente, se especuló con que pertenecía al 10. Desde entonces, esa foto ha circulado como si fuese del propio Maradona y hubiese sido tomada en 1990. Está en tazas, remeras, murales, publicidades, merchandising… y a la par de la foto de tobillo de Lionel Messi, para retratar los esfuerzos de nuestros héroes. Nadie lo cuestionó: era el tobillo de Diego.

En octavos estaba Brasil y un Maradona que no llegaba al 100%.



Poco importó, porque aún con un tobillo que pedía respiro, Diego sacó de la galera esta asistencia para Caniggia y así eliminar a la Verdeamarela y avanzar a cuartos.



Resulta que la foto que en los últimos 14 años se le ha adjudicado a Maradona en realidad muestra el tobillo de Juan Marcelo Ojeda, ex arquero de River y Rosario Central, entre otros. Ojeda atajaba para el Canalla en 2006 y el 19 de febrero fue titular ante Instituto en Arroyito, en una victoria 1-0. Tras un choque con Daniel Giménez, se lesionó el tobillo y debió ser reemplazado por Hernán Castellano. En el túnel, una persona cuya identidad se desconoce fotografió su pie, hinchado producto de la ruptura de la cápsula articular y de una lesión en el ligamento lateral externo. Ojeda sería operado y estaría inactivo por más de dos meses.

Ojeda, ex arquero de River, el verdadero dueño de aquel tobillo.

La foto tiene algunas particularidades que hacen a un detallista darse cuenta que no es el pie de Maradona. Los botines, aunque el logo aparece difuminado, son marca Adidas y no los icónicos Puma Borussia del 10. Además, no se advierte ninguna cicatriz, cuando el pie izquierdo de Maradona había sido operado luego de la recordada patada del defensor vasco del Athletic de Bilbao, Jon Andoni Goikoetxea, que le propinó a Pelusa la lesión más grave de su carrera y lo marginó del fútbol durante cuatro meses. Sin embargo, la euforia, la desatención o la devoción por lo mítico, le dieron a ese tobillo una identidad más legendaria. Es de Juan Marcelo Ojeda, hoy arquero de Deportivo Madryn; pero para todo el que la ve, pertenece a Diego Armando Maradona y refleja todo lo que padeció en Italia 90.