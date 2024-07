La picante broma de Dibu Martínez sobre el mal estado de la cancha para la final: "De última me quedará..."

A poco más de 24 horas para que se conozca al nuevo campeón de la Copa América, la Selección argentina afrontó su típica conferencia de prensa. Junto a Lionel Scaloni estuvo Emiliano Martínez, quien acompañó al DT en la previa de las últimas tres finales que disputó la Albiceleste (ante Brasil, Italia y Francia).

En medio de su charla con los medios de comunicación, el Dibu protagonizó un desopilante momento tras ser consultado sobre el estado del campo de juego del Hard Rock Stadium, escenario elegido para el partido que definirá el título del torneo continental que se desarrolla en Estados Unidos.

Mirá el video

Ante esta consulta, entre risas, Emiliano Martínez respondió: "El campo lo veo mañana en la entrada en calor. No cambia nada. No sabía que habían hecho un recital ahí, la verdad. De última me quedará el pie enganchado en la entrada en calor. No hace falta verlo hoy".

Posteriormente, el arquero reveló cómo se prepara para la final de la Copa América ante Colombia: "Respecto a mí, me enfoco en los 90 minutos. Luego, si se dan 120', haremos otros 30' como en el Mundial, en donde nos tocó sufrir y jugarlo de buena manera. Y los penales son cuestión de suerte. Si tocan los penales, haré mi trabajo".

"Debemos jugar nuestro partido, sabemos nuestras armas que es jugar al fútbol, tenemos un pie muy bueno. Sabemos que cando lo usamos bien y tenemos concentración, contamos con un plus. Tenemos al mejor. Debemos tratar de evitarles las armas al los que son muchísimos. Después, vos tenés un plan de final, pero en esto hay siempre tensión y el que menos tensionado esté ganar", sentenció Dibu Martínez.