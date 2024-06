Golpe para Los Pumas Seven por la durísima sanción a Rodrigo Isgró: ¿se pierde los Juegos Olímpicos?

Los Pumas 7's recibieron un mazazo inesperado a poco menos de dos meses para el comienzo de los Juegos Olímpicos. Es que el mendocino Rodrigo Isgró, mejor jugador del mundo en el formato y figura del combinado nacional, fue suspendido por cinco fechas tras haber cometido una acción indebida en el choque decisivo ante Francia en la Gran Final de Madrid. Tras esta sanción, el oriundo de Mendoza Rugby puede perderse las olimpiadas.

Con el triunfo galo prácticamente consumado, el oriundo de Mendoza se propasó en su accionar frente a uno de sus rivales (Riva) y terminó siendo expulsado por cometer un tackle peligroso. Luego de varios días, se reveló que Isgró recibió una sanción original de diez partidos, aunque posteriormente fue reducida a cinco encuentros.

Esta sanción, que puede ser considerada excesiva y hasta exagerada, le negaría la posibilidad al talentoso jugador de nuestra provincia de disputar gran parte de los Juegos Olímpicos de París. Esto se debe a que, en caso de llegar a las instancias decisivas, ya sea semifinal o final, serían seis los encuentros que disputaría el combinado nacional, por lo que Rodrigo Isgró se perdería prácticamente todos los choques (considerando que Los Pumas 7'S accedan a esta instancia y no sean eliminados anteriormente).

Por lo pronto, la Unión Argentina de Rugby dispondrá de 48 horas para apelar el fallo e intentar revertir la situación de una de las máximas figuras que tiene el formato reducido, aunque el panorama no parece tan sencillo.

Días atrás, el jugador reconoció públicamente su error al decir: "Lo que pasó al final no nos representa. Después me quedé viendo el festejo de los franceses porque es súper valorable la final que jugaron y nos ganaron bien. Además, a mi me gustaría que el rival al que le gane me valore y respete. Vamos a esperar a ver que dicen, me gustaría ver toda la situación más tranquilo y voy a respetar lo que se decida". Luego destacó: "No fue una acción en la que quise hacer daño. Yo estaba en el ruck con una rodilla en el piso, siento que se viene un francés a sacarme, agaché la cabeza y obviamente estuvo mal pero al revisar el video solo muestran la parte donde lo levanto".