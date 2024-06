El sincericidio del DT de Canadá tras caer ante Argentina: “No esperaba que…”

Además de pedir que la Selección argentina sea sancionada por la demora que tuvo para volver el campo tras el primer tiempo, Jesse Marsch analizó la derrota de Canadá y realizó una sincera autocrítica por algunas falencias de su equipo, las cuáles permitieron que el equipo de Scaloni aproveche para quedarse con el partido.

El DT canadiense hizo foco en los errores cometidos.

“Creo que tuvimos un buen desempeño, especialmente cuando pudimos ejecutar nuestro plan táctico. Se lo pusimos muy difícil a Argentina y realmente podríamos haber marcado algunos goles. Creamos ocasiones pero también tuvimos errores tontos en defensa que no esperaba", expresó en la conferencia post partido.

Luego, destacó: "Jugamos sin miedo. Hablamos mucho sobre esto pero una cosa es decir que vas a jugar valiente y jugar sin miedo. Eso viene de la confianza en el sistema y la conexión, la conexión táctica que se crea. No me preocupa no rematar. Sé que con el tiempo, cuando tienes ese tipo de oportunidades, marcarás goles y tendremos suficiente calidad en el campo".

"Sentí que era un partido en el que teníamos que trabajar realmente y aprovechar nuestras oportunidades y, a veces, les dimos cosas que eran demasiado simples y demasiado fáciles. Entonces, si podemos limpiar eso un poco, entonces creo que tendremos un mejor control del partido incluso contra el mejor equipo del mundo”, continuó.

Para cerrar, volvió a elogiar a Leo Messi. creo que hemos tenido un buen plan de partido y hemos ejecutado muchas cosas bien, pero "es tan bueno que sigue haciendo buenas jugadas. Los dos balones que dio en los dos goles creo que son de clase mundial".