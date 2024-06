El insólito “altercado” que tuvo Messi con un vecino mientras vivió en París: “Eran jodidos, me tocaban el timbre para…”

Es sabido que el paso de Lionel Messi por el fútbol francés no fue lo que todos esperaban. Si bien en un principio fue recibido por una multitud de personas que estaban emocionados por su llegada a Francia, con el pasar del tiempo su relación con la gente no fue la misma y más desde que el astro argentino supo ganarles la Copa del Mundo en Qatar en 2022.

La mala onda no solo era en los estadios, porque también había una relación un poco tensa con sus vecinos y así lo contó Messi en diálogo con ESPN: "En París me tocaban el timbre para decirme que los chicos no jueguen a la pelota. Eran jodidos los vecinos, a parte a las 9 o 10 de la noche. No tenemos nada contra los parisinos, lamentablemente no salió como deseaban ellos y como deseaba yo mismo".

Mirá el video

El astro argentino vistió la camiseta del París Saint-Germain durante dos temporadas y más allá de que registró muy buenos números y supo ser campeón, el no ganar la Champions League con otras estrellas en el equipo influyó muchísimo. Tras finalizar su vínculo decidió no renovar, dejar después de varios años el fútbol europeo y hoy por hoy se lo ve muy contento jugando en el Inter Miami.

En la misma entrevista con ESPN, Messi le respondió a Kylian Mbappé sobre si es más difícil una Eurocopa que un Mundial: “¿Lo que dijo Mbappé? También había dicho que los equipos sudamericanos no juegan partidos de mucho nivel. Cada uno le da importancia a la competición que juega, la Eurocopa es importantísima pero está dejando afuera a Argentina, 3 veces campeón del mundo. Está dejando afuera a Brasil, 5 veces campeón del mundo. Y está dejando afuera a Uruguay, 2 veces campeón del mundo. Hay muchos campeones del mundo afuera como para decir que es la más difícil. En el Mundial están los mejores, por algo todos quieren ser Campeón del Mundo”.

Pese a que no quiere saber nada, la Pulga habló sobre su retiro y reveló el club en el que se retirará: “No estoy preparado para dejar el fútbol, me encanta jugar a la pelota. Hay miedo a que se termine todo, fue un paso difícil dejar Europa. Soy consciente de que falta menos pero no lo pienso, disfruto. Creo que Inter Miami va a ser mi último club”.