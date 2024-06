La advertencia de Mascherano a Boca sobre los convocados a los Juegos Olímpicos: “Si damos concesiones…”

Javier Mascherano todavía no define la lista de 18 futbolistas que representarán a la Selección argentina en los Juegos Olímpicos de París y, seguramente, luego de los amistosos que disputó ante Paraguay, el entrenador tiene más claro quienes son los que buscarán la tercera dorada para el fútbol en la cita que arrancará el 24 de julio.

Zenón y Medina, dos que seguramente estarán en París.

Ante esto, es muy posible que el "Jefecito" tenga en la lista a los cuatro jugadores de Boca que convocó para los choques ante los guaraníes y esto será un gran problema para el xeneize teniendo en cuenta que deberá afrontar el playoff de la Copa Sudamericana sin su mediocampo titular completo.

Si bien desde el club confiaban en que Mascherano podría tener el gesto de permitirles estar en la ida, esto quedó descartado por el propio entrenador con una clara advertencia. "La idea nuestra es que el 10/7 estamos viajando todos los convocados a los Juegos, salvo algún jugador que esté jugando la Copa América con la selección mayor. La lista es muy corta, si damos concesiones no podemos afrontar los amistosos", expresó si dar demasiadas vueltas.

Además, se refirió a la lesión de Equi Fernández que, una vez que fue liberado de la Selección, se supo que no tenía nada y se trataba solamente de una molestia en el aductor. Al respecto, fue contundente ya que Boca pretende hacerlo jugar con Vélez el próximo viernes: "Equi el sábado no iba a poder jugar, por eso lo liberamos. Lo que haga después el club no es responsabilidad mía. Vino, le hicimos estudios y tenía una lesión pequeña. No podemos arriesgarlo, los jugadores son de los clubes".

La lista de convocados para los Juegos Olímpicos es solo de 18 jugadores, allí ingresan 15 jugadores menores de 23 años y tres de los mayores. Por lo que sí ocurriera lo que se rumoreó y los deja solo para el partido de Quito, la Selección quedaría con 14 jugadores para entrenar y jugar los amistosos organizados.