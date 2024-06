Guillermo Barros Schelotto reveló a qué figura de la Scaloneta intentó llevar a Boca: “No fue posible porque…”

De la mano de Guillermo Barros Schelotto se pudo ver uno de los mejores Boca Juniors de los últimos años. Su equipo tenía una idea y también supo ganar varios campeonatos locales, pero como no lograron conseguir nada a nivel internacional ya que se toparon con el River de Marcelo Gallardo, quizás muchos no lo recuerdan de la mejor manera.

El entrenador argentino que actualmente se encuentra sin trabajo tras ser despedido de la Selección de Paraguay en el 2023, reveló que mientras dirigía al Xeneize tuvo la ilusión de contratar a uno de los campeones del mundo con la Selección Argentina en el 2022. “Después de perder un partido contra el Racing de Lautaro Martínez, fui directo a él para decirle: ‘Lo ganaste’”, fueron las palabras del Mellizo en Congreso de entrenadores Coaches World 24. Y agregó: “Me impresionó al punto que cuando mi presidente me preguntó qué jugador me gustaría llevar, le respondí con su nombre”.

Guillermo Barros Schelotto en Boca

Foto: archivo

Antes de llegar a Racing y dejar en claro que tenía un futuro enorme, Lautaro Martínez se probó en otros clubes del fútbol argentino. Entre ellos, estaba Boca, en donde lo rechazaron y el futbolista contó en ESPN hace un tiempo atrás el motivo de por qué no quedó seleccionado: “Me dijeron que no tenía potencia ni velocidad, que trabajara en eso y que quizá en un futuro podía volver”.

En el año 2017, Boca recibía a Racing por el torneo local y perdía un invicto de ocho triunfos al hilo. El héroe de esa noche fue Lautaro Martínez, quién supo destacarse con un doblete y dejó anonadado a Guillermo Barros Schelotto que después de ese encuentro pidió por el fichaje del actual atacante del Inter de Milán y de la Selección argentina.

El futbolista que fue vendido al fútbol italiano en 25 millones de euros, pudo haber jugado en Boca por pedido del Mellizo que fue el que reveló porque razón no se terminó dando el pase en su momento: “No fue posible llegar a un acuerdo, porque había una cláusula particular que no permitió seguir negociando entre los clubes“.