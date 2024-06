El desafiante aviso de Carlos Alcaraz tras ganar Roland Garros: "Quiero llegar adónde están..."

Carlos Alcaraz no puede ocultar la felicidad de haber levantado en Roland Garros su trofeo "más especial" y no frena la ambición para "seguir creciendo y llegar adonde están Djokovic, Rafa y Federer". Tras haber posado con el trofeo en la pista donde lo ganó, y no en la torre Eiffel, el tenista de 21 años reconoció además que preferiría el oro olímpico a otro Wimbledon.

"Ayer lo celebré obviamente con mi familia, con mis amigos, con la gente que vino de Murcia... Fuimos a cenar e hice todo lo que no había hecho durante el torneo. Suelo cuidar la nutrición y quité el pie del freno", reveló y sobre su futuro agregó: "Quiero seguir en la carrera, seguir creciendo y llegar adonde están Djokovic, Rafa y Federer".

"Los buenos y los cracks han seguido su carrera mejorando y mejorando hasta llegar a 38 o 37 años en su mejor momento. Estoy aprendiendo, aunque todavía tengo 21 años. Todavía me estoy conociendo para saber lo que necesito, lo que no necesito, cómo hacerlo y cómo no hacerlo. Creo que me voy dando cuenta. Ayuda aislarte y despejar la mente para luego volver a la pista y dar el cien por cien", agregó el joven tenista que sueña con ganar la dorada y explicó la razón.

"Los Juegos son cada cuatro años. Es un torneo especial, donde no juegas por ti solo, sino para tu país; representas a todos los españoles. Yo creo que este año elegiría un oro olímpico", confesó y reflexionó sobre cómo pudo salir del bajón: "Mentalmente fue una angustia porque al final el antebrazo, el brazo derecho, lo usas para todo".

" Yo que imprimo mucha velocidad, mucha fuerza en cada golpeo, pues el antebrazo sufre mucho. Entonces es una zona que me preocupaba", cerró el ganador de tres torneos de Grand Slam y que ya avisó que quiere ir por mucho más.