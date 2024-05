Bomba en San Lorenzo: qué le ofreció el club a Insua y la tremenda decisión del ex DT cuervo

La salida de Ruben Darío Insua de San Lorenzo fue bastante conflictiva. El entrenador había denunciado que lo estaban desgastando, hasta que los resultados no acompañaron y tomaron la decisión de echarlo. SIn embargo, como habían renovado el contrato meses antes, era necesario hacer un acuerdo económico para resarcir al DT, que tenía un vínculo vigente hasta diciembre del 2025.

En este sentido, y luego de que la dirigencia de San Lorenzo encabezada por el presidente Marcelo Moretti decidiera utilizar a Leandro Romagnoli como nuevo entrenador, la negociación con el anterior DT comenzó a desplegarse. El club debía acercar una oferta económica a los representantes del entrenador para ver si había acuerdo que evite llevar la negociación a juicio.

A Insua le ofrecieron dos meses de sueldo.

Sin embargo, este jueves se dio a conocer finalmente la propuesta de Moretti al DT, que en principio no solo no convencería sino que además motivaría un contraataque legal de Insua.

El responsable de brindar la información fue el periodista Hugo Balassone en el programa La Noche de TyC Sports. Allí, señaló: "La semana que viene hay una audiencia del SECLO (Conciliación Laboral) que tiene que ver con la salida de Rubén Darío Insua y su cuerpo técnico. No hay acuerdo por la negociación. En principio la dirigencia de San Lorenzo a los allegados de Insua le ofrecieron dos meses de salario como compensación por un contrato de casi dos años por delante".

Luego, contó que sucederá en caso de que no haya acuerdo en esa audiencia, lo que se espera en estas circunstancias. "Por no haber acuerdo, Insua también demanda a Moretti y el secretario, por firmarle parte de contrato privado, que no está establecido dentro del contrato legal. Con lo cual, el juicio de Insúa no es solo a San Lorenzo sino también a su presidente y secretario".

Sucede que el entrenador firmó con el club no solo el contrato que está avalado por la AFA, sino también uno privado de orden laboral con el propio presidente. De allí la denuncia que implementaría el DT. "Como el ofrecimiento de la dirigencia de San Lorenzo fue tan escaso, Insua redobla la apuesta", señaló el periodista.