La advertencia de Mascherano a Boca sobre los posibles convocados y el caso Valentini: "Lo normal es que..."

Si bien los Juegos Olímpicos de París 2024 tendrán su ceremonia inaugural el 26 de julio, el fútbol masculino comenzará a ver acción dos días antes. Por su parte, la final del certamen se disputará el 9 de agosto, 24 horas antes del evento que le pondrá punto final a la cita olímpica.

Y la cabeza de Javier Mascherano está allí. El Jefecito ultima detalles para lo que será la lista definitiva de los futbolistas que dirán presente en terreno francés. En las últimas horas el director técnico de la Albiceleste habló sobre esta situación y envió un contundente mensaje al mundo Boca.

Valentini no jugará en Boca hasta que no firme la extensión de su contrato, el cual vence en diciembre de este año.

El empate del Xeneize ante Fortaleza en la Bombonera dejó al equipo de Diego Martínez alejado de la cima de la tabla de posiciones del Grupo D y con posibilidades concretas de jugar los 16avos de final de la Copa Sudamericana ante uno de los terceros de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Dicha llave se jugará entre las semanas del 17 y 24 de julio, días antes del debut de la Selección en París 2024, el 24 de julio ante Marruecos, por lo que los convocados no podrán estar para esa serie.

Al ser consultado sobre las posibles citaciones de Kevin Zenón, Equi Fernández y Cristian Medina, Mascherano expresó: "Están en la lista, en la lista grande que hemos pasado de 50 futbolistas. Es una lista que se da en estos días, a partir de esa lista, cuando llega la fecha final, tenés que cortarla a 18 más 4 reservas, que tenés en el caso de que alguno de los 18 se lesione para poder pescar de esas 4 reservas".

Para finalizar, al respecto de la particular situación de Nicolás Valentini, el Jefecito sentenció: "No ha existido nada oficial. Obviamente que entendemos que, si un jugador está en conflicto con su club, tratamos de no interceder en ese conflicto. Creo que es lo normal... Es algo que lo hemos hecho también en otras categorías, como fue la Selección Sub 20. No hay que olvidarse que la AFA es de los clubes, pertenece a los clubes. Está en la lista de 50, pero bueno... Porque es una situación que todavía no está definida obviamente. Hay tiempo todavía para que se pueda definir de alguna otra manera. Ojalá que tenga un final feliz. No solamente para Boca, sino también para Nico, porque es un buen chico y a nosotros nos ha dado mucho. Ahí empezaremos a evaluar".