Fue convocado con 14 años y podría ser el debutante más joven en la historia del fútbol argentino

Esta tarde, Deportivo Riestra y Newell's Old Boys de Rosario pueden pasar a ser parte de un importante capítulo en la historia del fútbol argentino. No por el resultado de un partido de dieciseisavos de final de Copa Argentina que no será, a priori, distinto a los demás. Sino porque en el duelo de esta tarde, en el Estadio Presbítero Bartolomé Grella, se puede romper un récord de precocidad. Cristian “Ogro” Fabbiani, DT del Malevo, convocó entre sus jugadores a un desconocido juvenil llamado Mateo Apolonio. Tiene 14 años recién cumplidos y, en caso de jugar, rompería una marca nada menos que de Sergio Agüero.

Riestra, que venció a San Lorenzo 1-0 en la primera fecha de la Liga Profesional, pelea por no descender a la Primera Nacional y no puede dejar de mirar de reojo los promedios. Y porque la prioridad es “mantener la categoría”, como aseguró su DT, en el duelo ante la Lepra jugarán futbolistas de recambio, aunque tampoco dispondrá de los de la Reserva: “Nosotros el jueves jugamos en Paraná y el miércoles la Tercera juega en Mendoza, entonces como ellos también están peleando no le vamos a sacar ningún jugador para que siga compitiendo y clasifique. Vamos a ir con suplentes y con jugadores de Sexta y Séptima División”.

"Se divierten los pibes en la concentración", bromeó la cuenta del Malevo. (Foto: @prensariestra)

Eso explica (en parte), entonces, la convocatoria de un lateral izquierdo de la Novena División como Mateo Apolonio. Nació en 2010, cumplió 14 años hace 29 días y recién comienza su camino en las juveniles. En la Novena, su equipo está 23º con 5 puntos, a raíz de un triunfo, dos empates y cuatro derrotas. Además de Apolonio, fueron convocados por Fabbiani otros dos chicos, camadas 2004 y 2007, respectivamente, llamados Alejandro Fernández y Benjamín Rojas. El mayor de ellos, curiosamente, es sobrino del campeón del mundo en Qatar 2022 Enzo Fernández.

La cuenta de Deportivo Riestra subió a sus redes sociales un video del chico Apolonio en su primer entrenamiento a la par del grupo. El zurdo lateral cuenta cómo se enteró de la noticia, la emoción de su papá y cómo se sintió al ser marcado por jugadores del primer equipo. “Estaba en el living de mi casa, subo y estaba mi papá llorando. Yo no entendía nada, y me dice que estaba citado para la Primera División. Estuve todo el día nervioso, temblando. Pase lo que pase va a ser un recuerdo hermoso”, se sinceró. Se lo ve evidentemente más pequeño a nivel físico que sus compañeros, pero seguramente, o al menos para su DT, sea dueño de un enorme talento. En el video del Malevo se oye cómo un compañero, tan en broma como en serio, le pregunta: “¿Avisaste en el colegio?”. “Obvio”, responde Mateo, consciente de sus responsabilidades.

Mateo Apolonio tiene 14 años y 28 días.



Ayer tuvo su primer entrenamiento con la primera, y hoy fue citado a Paraná para el partido de Copa Argentina.



El sueño del pibe... uD83EuDD79?uD83EuDD19 pic.twitter.com/xeq2mXk29o — Deportivo Riestra (@prensariestra) May 16, 2024

El récord del Kun Agüero

Mateo Apolonio, con 14 años y 29 días, podría convertirse esta tarde en el futbolista más joven en debutar en la historia del fútbol argentino. Hasta el momento, tal registro le corresponde al Kun Agüero, que el 3 de julio de 2003 salió a la cancha vestido con la camiseta de Independiente a los 15 años y 33 días. El entrenador Óscar Ruggeri llamó al juvenil de la Novena a los 24 minutos del segundo tiempo, cuando el Rojo perdía 1-0 ante San Lorenzo, en la última fecha del Torneo Clausura 2003, y le dio su primera oportunidad. Agüero ingresó por Emanuel Rivas y se llevó tímidos aplausos, fruto de algunas gambetas. Nadie sabía lo que vendría luego. ¿Podrán Fabbiani y Apolonio reemplazar al Cabezón y al Kun en la historia del fútbol argentino? Esta tarde, desde las 17.10, Mateo tiene la gran chance de escribir su nombre en todos los libros.