La feroz crítica de un exfutbolista inglés a Enzo Fernández: "Dime qué hace..."

El 31 de enero del 2023, el nombre de Enzo Fernández le dio, una vez más, la vuelta al mundo. Poco más de un mes después de haber alzado la Copa del Mundo y de haber sido elegido como el Golden Boy de Qatar 2022, el mediocampista fue oficializado como nuevo refuerzo del Chelsea.

Los Blues desembolsaron la impactante suma de 120 millones de euros, cifra récord para un club inglés y para un futbolista argentino en toda la historia. El vínculo entre el exjugador de River y el elenco inglés llega hasta finales de junio del 2031. Luego de su primer año, donde el equipo no ha estado a la altura de lo esperado, el argentina se ha posado en el centro de las críticas.

El inglés liquidó al campeón del mundo luego de la derrota del Chelsea en el clásico londinense.

En este contexto, quien apuntó contra la figura del mediocampista fue Darren Bent. El inglés de 40 años habló con talkSPORT Drive y fue tajante: "Enzo Fernández costó más de 100 millones de euros, necesito que alguien me lo diga, y sé que el argumento será que alguien me llame o me envíe un mensaje y diga: 'Ha ganado la Copa del Mundo'. Acto seguido, añadió: "Pero, dime qué hace bien. Porque no es titular, porque no tiene idea de lo que sucede detrás de él en términos defensivos".

"No es alguien que ayuda y crea oportunidades para sus compañeros de equipo, su apreciación del pase es terrible, incluso su toma de decisiones de pase es terrible", soltó Bent, quien a lo largo de su carrera jugó en el futbol inglés y logró ganar un solo título: el de la Carabao Cup con Tottenham en 2008.

Para finalizar, sobre la actuación de Fernández en el 5-0 que Chelsea sufrió en el clásico ante Arsenal, sentenció: "Y la mayor alegría que recibió fue que alguien le pasó el balón y él comenzó a hacer un movimiento estúpido con sus tacos, moviéndolo hacia adelante y hacia atrás, un poco exhibicionista cuando estaban 4-0 abajo.