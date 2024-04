La noticia bomba de Dibu Martínez a meses de la Copa América y los Juegos Olímpicos

Javier Mascherano ya está armando el equipo que llevará a los Juegos Olímpicos de París, claro está, con los jugadores que sabe que tiene a disposición, teniendo en cuenta que los clubes del medio local ya tienen un compromiso con la Selección argentina, para cederlos en esa competencia.

A la base de jugadores que se vienen sumando a las convocatorias y los que participaron del Preolímpico, se le sumarán casi con seguridad, otros futbolistas mayores de edad -el torneo es para jugadores de 23 años para abajo-. Algunos integrantes de la Selección argentina campeona del mundo ya se postularon pero negociar con los clubes su cesión es una situación compleja. Más teniendo en cuenta que hay Copa América un mes antes.

Mascherano arma su equipo olímpico. (Foto: archivo)

Uno de esos nombres es el de Emiliano Martínez, quien también confesó sus ganas de estar. El propio Mascherano habló de ese interés y ratificó que lo tiene en consideración. "Sí, claro, cómo no lo voy a tener en cuenta. Cómo nosotros no vamos a tener en cuenta ese deseo. Tenemos la ventaja de tener a la Selección campeona del mundo y en el caso de Dibu (Martínez) estamos hablando que está entre los tres mejores del mundo, si no es el mejor”, señaló el DT.

Dibu Martínez está en la mira para los Juegos Olímpicos. (fOTO: @emi_martinez26)

Luego le puso una cuota de realismo: "Después ese deseo hay que llevarlo a la realidad y sabemos que no es fácil". Sin embargo, parece que sus deseos se convertirán en realidad, según lo informado por el periodista Fernando Czyz en DSports Radio. El arquero tendría todo acordado con su club, Aston Villa de Inglaterra, para poder participar de la competencia y ser uno de los mayores del plantel.

Por otro lado y además del Dibu Martínez, el mismo periodista confesó que también está gestionando su participación el volante Enzo Fernández. De hecho, los diálogos con el Chelsea están avanzados. No solo es una pieza clave en el equipo de Scaloni y podría serlo en el de Mascherano, sino que además tiene 23 años y no ocupa uno de los tres cupos para mayores que tiene la lista de los Juegos Olímpicos.

¿Habrá Juegos Olímpicos para el arquero y volante de la Scaloneta?