El fuerte sincericidio de Klopp tras la dura derrota del Liverpool: “Nunca me consideré un…”

Crystal Palace dio la gran sorpresa de la fecha en la Premier League. En Anfield, el elenco londinense venció por la mínima diferencia a Liverpool y lo bajó de la punta de la tabla de posiciones, que pasó a ocupar Manchester City, ya que Arsenal también cayó, como local ante Aston Villa.

Tras el encuentro quien alzó la voz fue Jürgen Klopp. El director técnico de los Reds enfrentó los micrófonos en conferencia de prensa y soltó un fuerte sincericidio luego del traspié sufrido en casa ante sus hinchas, en el que aseguró que nunca se consideró "un gran entrenador".

El DT informó hace tiempo que no continuará en el puesto de cara a la próxima temporada.

Para comenzar, manifestó: "Nunca, jamás en mi vida (me consideré un gran entrenador). Me sorprende hasta el día de hoy que la gente me vea así, eso es 100% cierto, pero acepto que la gente me vea así. Lo importante es que la gente del Liverpool esté contenta con lo que hicimos, eso es lo único importante. No necesito la comparación con Arsene Wenger ni nada parecido. No significa nada para mí".

"En mi lápida, no quiero que ponga 'aquí está uno de los entrenadores más exitosos del planeta'. No, no para mí. Quiero ser recordado como alguien que ayudó a las personas en la vida. Esta será la primera vez en mi vida que no tengo idea de lo que haré y eso es exactamente lo que quiero", sentenció Klopp.

En su lucha por el título, a falta de cinco fechas para el final y con una fecha pendiente por cumplir, Liverpool deberá verse las caras ante: Fulham (V), Everton (V), West Ham (V), Tottenham (L), Aston Villa (V) y Wolverhampton (L). En el medio, se jugará el pase a las semifinales de la UEFA Europa League ante Atalanta. En la ida, disputada en Inglaterra, los italianos se quedaron con el triunfo por 3-0.