La fuerte autocrítica de Enzo Fernández en Chelsea: "No siento que..."

A Enzo Fernández en Chelsea se lo sigue juzgando por el precio. El club lo compró en enero de 2023 por una cifra de 106 millones de libras (unos 133 millones de dólares) y se le exige que rinda acorde a ese inédito desembolso. Sin embargo, aun con buenos funcionamientos, parece que nunca acaba de convencer.

Sin embargo, lejos de justificarse, el propio futbolista reconoce que todavía no se siente al 100% de sus posibilidades en el equipo londinense. Para graficarlo y dar un ejemplo de cuando sí se sintió a pleno, recordó el Mundial obtenido por la Selección argentina antes de su desembarco al equipo inglés.

Enzo Fernández aseguró no estar en su mejor nivel en Chelsea. (Foto: archivo)

En una entrevista con el sitio oficial del Chelsea, el futbolista reconoció: “Estoy intentando llegar ahí, a la versión de mí que se vio en el Mundial. Quiero sentirme como aquel Enzo, que jugaba en el Mundial”.

En ese sentido, agregó: "Quiero volver a estar ahí. Me siento bien, cada día mejor, pero todavía no al cien por ciento. Me estoy adaptando y aún no me siento del todo yo mismo, pero estoy tratando de llegar lo antes posible y trabajando duro cada día para conseguirlo".

Por último y siguiendo con la autocrítica, el ex River sentenció: "Tal vez personalmente todavía no estoy al 100 por ciento y no siento que haya demostrado mi potencial, pero más allá de eso, me encanta estar en un club tan grande como el Chelsea, disfrutar de la Premier League cada fin de semana con fanáticos que son tan apasionado. Me encanta estar aquí."

Enzo Fernández quiere encontrar su mejor versión. (Foto: archivo)

Sobre el nivel de competencia en la liga inglesa, Fernández aseguró: "En mi opinión, la Premier League es la mejor liga del mundo. Es muy dinámica con tantos jugadores de calidad. Creo que es la mejor. Siempre vi la Premier League por televisión. La intensidad, el ambiente, era diferente. Ahora que lo estoy experimentando, es increíble. Los primeros seis meses fueron difíciles para mí. Me costó adaptarme pero ahora me siento mucho más preparado que al principio. Lo estoy disfrutando mucho".

El Chelsea tiene la chance de sumar un título en esta temporada porque está en semifinales de la FA Cup, donde enfrenta a Manchester City. Sobre ese partido, aseguró: "Todavía podemos ganar un trofeo esta temporada. Estamos en la semifinal de la Copa FA contra el Manchester City y creemos en este grupo y en el cuerpo técnico y en todo lo que aportan en cada entrenamiento y en cada partido".