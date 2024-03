La frase de Mascherano que le abre la puerta a Dibu Martínez para ir a los Juegos Olímpicos: "Cómo no lo voy a..."

Ni bien la Selección argentina se clasificó a los Juegos Olímpicos de París, comenzó la especulación en torno al equipo que iba a tener a disposición el entrenador Javier Mascherano, considerando que a los menores de 23 años se les pueden sumar otro cupo de jugadores mayores.

No solo comenzaron a surgir nombres de juveniles que no fueron parte del Preolímpico, sino también se especuló con que algunos referentes de la Selección campeona del mundo en Qatar digan presente en Francia, con Lionel Messi como cabeza.

Mascherano arma su equipo olímpico. (Foto: archivo)

Uno de ellos es Ángel Di María, quien ya decidió no participar en los Juegos Olímpicos de París 2024 y se lo ratificó al propio Mascherano, quien en declaraciones este martes ratificó esta medida de su excompañero.

"Con Ángel también hablé. Sobre todo para preguntarle cuál era la situación porque lo había escuchado y me volvió a ratificar que agradecía la chance pero que él no tenía intenciones de ir a los Juegos. Había tenido la oportunidad (en Beijing 2008) y me comentó que prefería dejarle el lugar a otro chico la oportunidad de vivir la experiencia que él ya la había vivido y tuvo la suerte de ganarlo", explicó Mascherano.

Dibu Martínez está en la mira para los Juegos Olímpicos.

Luego, se refirió a la posibilidad de contar con Emiliano Martínez y expresó su interés en contar con él, aunque reconoció que será complicado. “Sí, claro, cómo no lo voy a tener en cuenta. Cómo nosotros no vamos a tener en cuenta ese deseo. Tenemos la ventaja de tener a la Selección campeona del mundo y en el caso de Dibu (Martínez) estamos hablando que está entre los tres mejores del mundo, si no es el mejor”, señaló.

Sin embargo, luego aseguró: "Después ese deseo hay que llevarlo a la realidad y sabemos que no es fácil por los clubes, que tienen el poder de inclinar la balanza por sí o por no”.