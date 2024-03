El curioso apodo que los jugadores de Boca le pusieron a Aaron Anselmino

Oriundo de Boca Predio, Aaron Anselmino, viene sorprendiendo desde el año pasado. Sus primeras participaciones en las prácticas de la Primera y sus partidos en Reserva lo elevaron de la categoría "juvenil" a la de "promesa" de la cantera del club. El sábado pasado por Copa Argentina disputó su séptimo partido y se consolidó como alternativa para Diego Martínez.

El propio Juan Román Riquelme se refirió a él de manera elogiosa, al asegurar que "va a ser un jugador de Selección Argentina". Mientras, los grandes de Europa ya comenzaron a posar sus ojos en él, como informó el periodista Fabrizio Romano, sobre un interés del Manchester United.

Anselmino, promesa de Boca. (Foto: @aron.anselmino_1)

Como cada vez que un juvenil da sus primeros pasos, los movimientos en cancha suele ser foco de comparaciones y los de Anselmino en particular se pueden emparentar con uno de los referentes del puesto en la actualidad: Cuti Romero. Por su vehemencia en las divididas y la posibilidad de utilizar ambos perfiles para tener una salida clara con pelota.

Sin embargo, en el seno de Boca se impuso otra comparativa, con mucha más arraigo porque se trata de un exjugador del club, como es Daniel "Cata" Díaz. El central es otro de los futbolistas que supo ser juzgado por su juego brusco y temperamento, los que lo llevaron a ser futbolista de Selección y jugar en grandes equipos como el Atlético de Madrid.

Daniel "Cata" Díaz. (Foto: archivo NA)

Fue justamente el catamarqueño la máxima inspiración de los jugadores del plantel de Boca, a la hora de rebautizar a Anselmino. En los campos y pasillos del Predio de Ezeiza, ahora al joven de La Pampa lo llaman "Cata". El motivo está claro: su juego brusco hace recordar al excampeón de Libertadores 2007.

Si bien hasta ahora el apodo no trascendió fuera del predio, no resulta extraño que de a poco comience a ser replicado por los hinchas. Mientras, el chico sigue con la mente en Boca y su presente, a pesar de lo que se habla de él y del interés de los grandes de Europa. Finalizado el partido ante Central Norte, expresó: "No sé nada, no se habló nada personalmente conmigo de equipos de afuera. Yo tengo mi cabeza en Boca, quiero seguir jugando acá y ganar títulos". El Xeneize estuvo rápido y le renovó el contrato con una cláusula de 20 millones de dólares.