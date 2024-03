"Me da vergüenza, no me gusta nada esa parte": Diego Martínez confesó qué le causa pudor como DT

Hay dos perfiles de entrenadores fácilmente identificables. Están los que viven el partido con intensidad, al ritmo del juego; y quienes intentan abstraerse para tomar las decisiones más frías posibles. Cada perfil está representado en los mejores entrenadores del mundo. Por ejemplo, Pep Guardiola es parte de los primeros -ha llegado a abrazar a un jugador rival en un gol de su equipo-. Carlo Ancelotti, por su parte, pretende ser el máximo representante del segundo grupo y lo demostró en su libro titulado: "Liderazgo tranquilo: conquistar mentes, corazones y triunfos".

En el fútbol argentino los hay en cada grupo y Diego Martínez, el entrenador de Boca, forma parte del primero, aparentemente, a su pesar. El entrenador suele dar indicaciones de manera efusiva y hasta se involucra con las jugadas que se desarrollan cerca de su banco de suplentes, por ejemplo, exigiendo presiones o felicitando ampulosamente.

Un video viral suyo cuando era entrenador de Huracán lo pinta de cara: daba indicaciones en un partido ante Gimnasia de La Plata con todo su cuerpo, en lo que parece una escena de baile que quedó en el archivo permanente de los creativos desarrolladores de memes.

Este miércoles, Martínez fue parte de una conferencia de prensa conjunta con el entrenador Ruben Darío Insua en la previa al partido de Boca con San Lorenzo, en la que entre otras cosas, se refirió justamente a esta faceta de su trabajo, de la que se mostró pudoroso.

"Me apasiona por mi pasado docente, soy profesor de educación física. Lo entiendo como un proceso pedagógico. Me da vergüenza cuando me veo (dar indicaciones), mis hijos me cargan, no me gusta nada esa parte, pero en ese momento trato de controlarme para no estar expuesto", reveló primero.

Luego, Martínez confesó que no puede controlarlo, pero que forma parte de algo que le gusta de su profesión. "Me sale así, me gusta ese proceso de poder decirle algo a un muchacho que lo pueda ayudar, a veces hacemos más lío que lo que lo ayudamos. Lo viví cuando me tocó jugar, lo disfruto mucho, me siento un privilegiado de hacer esto, de mi recorrido, de que somos un espejo para los chicos que vienen del Ascenso, de venir de abajo y hoy estar en Boca. Me llena de orgullo eso. Me cuesta disfrutar a veces por cómo somos, porque somos inconformistas. Cuando nos ponemos a hablar, en la concentración o un viaje, repasamos como cuerpo técnico nuestro recorrido y nos genera orgullo. Hasta donde estamos hoy, que es lo que soñábamos, para lo que nos preparamos y la responsabilidad de estar a la altura", sostuvo.

El próximo partido será crucial para el futuro de Boca, contra un San Lorenzo que suele ser intenso en cancha. ¿Se verá a un efusivo Diego Martínez?