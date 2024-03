Fórmula 1: el desesperante pedido de Russell tras sufrir un duro accidente en el GP de Australia

La competencia que la Fórmula 1 disputó en Australia tuvo de todo y quedará en la memoria de los fanáticas por las diferentes situaciones que se vivieron en carrera. Carlos Sainz ganó tras haber sido operado días atrás, Max Verstappen abandonó luego de dos años y George Russell protagonizó un dramático momento tras golpearse muy duro contra los muros.

Ocurrió cuando el inglés intentaba superar a Fernando Alonso. El español buscó salir mejor armado de ese sector, frenó unos metros antes y el piloto de Mercedes, sorprendido, realizó un movimiento que le hizo perder el monoplaza en el frenaje, se salió de pista y quedó detenido en el medio del circuito. Al darse cuenta, realizó un desesperado pedido sabiendo que podía pasar algo peor si no se detenía la carrera: “Bandera roja ¡roja, roja, roja, roja!, estoy en el medio de la pista, en el medio”.

En cuestión de segundos, los Comisarios Deportivos hicieron ingresar el auto de seguridad y Russell salió del auto sin sufrir lesiones de consideración. Esta maniobra fue analizada y Alonso recibió una sanción de 20 segundos ya que entendieron que ese movimiento provocó el posterior accidente.

"Mi opinión es que me he salido, y eso es culpa mía, pero estaba medio segundo por detrás de Fernando 100 metros antes de la curva y de repente vino hacia mí extremadamente rápido y yo estaba justo en su caja de cambios. No sé si tuvo algún problema o no. Vamos a ver a los comisarios, es un poco extraño en una circunstancia como esta", dijo George post carrera.

Alonso, por su parte, expresó: "Quería optimizar mi velocidad de salida de la sexta curva para defenderme de él. Eso es lo que hubiera hecho cualquier piloto de carreras; y no me pareció peligroso", precisó después de conocer su penalización. "Es decepcionante que los comisarios me sancionen por una acción que considero de pilotaje duro, pero justo. De cualquier manera, me alegro de que George esté bien. No fue agradable ver su coche en mitad de la pista", cerró.