El palazo de Lautaro Martínez a los que lo critican por su sequía en la Selección: “A los que hablan tanto de mí quiero…”

Lionel Scaloni debería estar tranquilo. La Selección argentina le ganó 4 a 0 a El Salvador, manteniendo un espíritu competitivo ante un rival menor y demostrando que es la campeona del mundo y está más vigente que nunca.

Sin embargo, quien puede no estar tranquilo, aunque confesó estarlo, es el centrodelantero Lautaro Martínez, que fue titular pero a pesar de la goleada y del rival de menor valía no logró convertir el suyo, que le hubiese permitido romper la racha sin goles en la Selección.

Mirá el video

Ya son 15 los partidos con la Albiceleste en la que Martínez no ha podido convertir. En total suma 772 minutos sin hacerlo, desde que anotó el 1-0 de la goleada ante Honduras, en un amistoso pre Mundial disputado en Miami.

Consultado sobre cómo transita esta sequía, el futbolista confesó. "Lo llevo con tranquilidad. Yo trato de demostrar dentro de la cancha. Después que hablen ustedes (periodistas) o que hable la gente me interesa poco. Porque yo después en cada entrenamiento le demuestro al entrenador que estoy a disposición del equipo para lo que sea, ser titular, suplente, no entrar. En definitiva, yo trabajo para ponerme esta camiseta que es la más linda".

Finalmente y con una visible molestia, agregó: "Me gusta competir, me gusta dar lo mejor. A veces el gol no se da. Hoy intenté y tampoco pudo entrar. Seguiré trabajando. Ojalá el próximo partida tenga una oportunidad para poder convertir, volver a sonreir y demostrarle a toda esa gente que habla tanto de mí que está equivocada, porque yo doy lo mejor siempre"