La confesión de Costas tras el trabajado triunfo de Racing ante San Martín de Burzaco: “Pensamos que se iban a…”

Racing venció por 3-0 a San Martín de Burzaco por los 32vos de final de la Copa Argentina y luego de un primer tiempo en el que erró un penal y le costó convertir, la Academia se destapó en la segunda mitad y Gustavo Costas analizó el partido.

El entrenador de la Academia habló sobre la importancia del triunfo en La Plata, en el que a su equipo le costó 56 minutos romper el empate: "Fue importante, necesitábamos el triunfo. El campeonato empezó y esto es vida o muerte. La verdad que no pudimos abrirlo en el primer tiempo y en el segundo pienso que tuvimos la intensidad".

Costas y el análisis del triunfo ante San Martín de Burzaco.

Luego, el DT mencionó la actitud de los futbolistas de San Martín de Burzaco al salir a jugar el segundo tiempo con el 0-0 parcial: "Ellos salieron a jugarnos de igual a igual. Y la verdad que pensamos que se iban a tirar atrás pero salieron a jugarnos de igual a igual. Después del segundo tiempo físicamente la intensidad que pusimos los desgastó un poco a ellos".

Teníamos que mantener la calma, tuvimos oportunidades en el primer tiempo oportunidades hasta con el arquero tirado y no la pudimos meter como tres veces. Lo que pasa es que al no poder meterla los chicos se empiezan a poner nerviosos y gracias a Dios el segundo tiempo fue totalmente diferente", contestó Costas al ser consultado sobre el cambio que hubo en Racing entre la primera y la segunda mitad.

Maravilla Martínez, que fue el que abrió el partido con su gol, no fue de arranque en el Bosque y es por eso que el técnico explicó el motivo: "Tenía un golpe. Contra Defensa tuvo un golpe en el primer tiempo en el que el arquero le pega con el puño en la cabeza y después le pega en la cadera con la rodilla. Y bueno, tratamos de cuidarlo, igual que a Zuculini. No quiero que me pase lo de Almendra".