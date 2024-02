Qué dijo Diego Martínez de los “7 defensores” con los que terminó Boca en cancha: “Los cambios fueron para…”

Luego del buen empate que rescató Boca en el Monumental, Diego Martínez reconoció la "hombría y valentía" demostradas por los jugadores para revertir un inicio difícil ante River y también explicó el motivo detrás de los cambios que generó críticas de Martín Demichelis, ya que finalizó el duelo con siete defensores.

Al ser consultado, dijo. "Los cambios fueron para hacer esa búsqueda que intentamos durante la semana y es muy valorable, ya que el equipo siguió creyendo luego del empate. Y valoro lo que hizo el equipo antes del gol, más allá de la presión que metió River tuvo la personalidad para plantarse en esta cancha. No fueron defensivos".

Tras el empate ante Boca, Martín DEMICHELIS declaró: "Diego Martínez es un DT que respeto y que seguro le va a dar un sentido a su equipo. Si yo termino el partido con SIETE defensores, no estaría RESPETANDO la HISTORIA de River" uD83DuDD25



Antes, se dieron este abrazo.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/fS0uGo9UWr — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 25, 2024

Las variantes que hizo el DT fueron Blondel y Langoni por Saralegui es Cavani. Es decir, un defensor y un punta por dos jugadores ofensivos; en la segunda ventana ingresó Valentini por Medina, o sea, otro defensor por un volante; y por último lo hicieron Fabra y Benedetto por Zenón y Merentiel. En definitiva, terminó con tres zagueros y cuatro laterales.

“El de Valentini no fue un cambio defensivo, queríamos que se soltaran los laterales”, explicó el DT y realizó un balance de su gestión: "Desde los resultados no estamos como imaginábamos, desde el rendimiento creo que el equipo merece tener más puntos. No me gustó el primer tiempo ante Platense. Dividido el primer tiempo con Lanús, pero no fue lo que buscamos".

"En los demás fuimos superiores a los rivales. El esfuerzo es innegociable, nos gusta jugar bien, pero eso está. Después nuestra búsqueda es tener más agresividad en el juego y eso se vio algo esta tarde (con River). Es un grupo en construcción, la única manera en tener un equipo competitivo es trabajando y compitiendo", cerró.